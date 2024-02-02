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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النار مسكت في هدومه.. سيجارة تحرق عجوزا داخل مركز علاج طبيعي بالدقي

صدى البلد

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في لإصابة عجوز ثمانيني بحروق بسبب "سيجارة" داخل مركز علاج طبيعي بالدقي. 

وكشفت التحقيقات أن المسن في العقد الثامن من عمره أصيب بحروق جراء سقوط سيجارة من يده سهوا على ملابسه داخل مركز علاج طبيعي بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "محسن م" في عقده الثامن مصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة وادعاء إصابته داخل مركز علاج طبيعي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وسؤال أهلية المصاب أفادوا بأنه أثناء تواجد المصاب داخل مركز للعلاج الطبيعي بمفرده واشعاله سيجارة سقطت منه سهوا علي ملابسه مما تسبب في إصابته 

 

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 وقام المتواجدين داخل المركز بإنقاذه ونقله إلي المستشفي ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عجوز حروق سيجارة تحرق عجوز مركز علاج طبيعي الدقي النيابة العامة قسم شرطة الدقي

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