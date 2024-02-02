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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة حول ضحية انفجار عقار الطالبية

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفلة ضحية انفجار عقار الطالبية بعدما فارقت الحياة داخل المستشفى متأثرة باصابتها. 

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وكلفت الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الطفلة لتحديد سبب الوفاة. 

ولفظت طفلة في عقدها الأول أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى متأثرة بإصابتها أمس في انفجار مصنع صابون بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة، والذي خلف 15 مصابا بينهم الطفلة المتوفاة.

كانت قد أجرت النيابة الإدارية بالجيزة، القسم الأول، صباح أمس الأربعاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، إثر وقوع انفجار بالعقار في ساعة مبكرة من صباح الأمس؛ أسفر عن إصابة عددٍ من المواطنين بإصابات متفرقة.

بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصدة مركز الإعلام والرصد بالهيئة، إذ قام  المستشار عمرو الشرقاوي - مدير النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: إسلام عبد النعيم رئيس النيابة، ومعتز كوكة – رئيس النيابة، محمد معتمد  وكيل النيابة، وفاء طنطاوي  وكيل النيابة، ومريهان خالد  وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهر اليوم.

 تبين من المعاينة أن الانفجار قد وقع أسفل العقار رقم ٨ شارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، بمرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة "١٥" مواطنًا بإصابات متفرقة تم نقلهم لمستشفيات الهرم والحوامدية بعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار. 

كما تبين للنيابة أن منطقة الانفجار "مرأب السيارات أسفل العقار" تحتوي على عدد كبير من عبوات لمواد سائلة تستخدم في صناعة المنظفات وعدد من الملصقات الدعائية لتلك المنتجات، بخلاف بعض الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.

حيث استمع فريق النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، لأقوال رئيس حي الطالبية ونائبه، ومدير رخص المحلات بالحي، وعددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث.

وقد تولت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول استكمال التحقيقات، حيث قرر المستشار معتز كوكة رئيس النيابة:
١) متابعة تنفيذ حي الطالبية لغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة.
٢) تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة
 

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