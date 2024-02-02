وجبة كشري قاتـ لة.. مصرع عامل حدادة في بولاق الدكرور

لقي عامل حدادة مصرعه إثر تعرضه للتسمم بعد تناوله وجبة طعام "كشري" في منطقة بولاق الدكرور.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع شاب داخل ورشة حدادة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي رجب .م.ع، ٣٥عاما، ولا توجد لا أي إصابات ظاهرية.

بعمل التحريات تبين أنه أصيب بحالة تسمم بعد تناول وجبة كشري من أحد المطاعم بجانب الورشة محل عمله، وتمكنت القوات من ضبط صاحب المحل وجاري التحقيق معه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المتوفي.