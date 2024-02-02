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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تقلب موازين السوق .. موبايل جبار ببطارية ضخمة

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi K70 Ultra

تستعد شركة Xiaomi شاومي لإطلاق هاتف Redmi K70 Ultra العملاق خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت تقارير بأن الهاتف سيحصل على بطارية ضخمة مع عدد من المواصفات الكبيرة الأخرى. 

وبحسب تقرير من Gizmochina فإن هاتف شاومي Redmi K70 Ultra سيحتوي على بطارية بقوة 5500 مللي أمبير في الساعة، كما سيحصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار. 

وسيتميز هاتف شاومي Redmi K70 Ultra بشاشة من نوع 8T LTPO OLED مع حواف فائقة النحافة، مع جودة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع. 

ومن أبرز الميزات التي سيأتي بها هاتف شاومي Redmi K70 Ultra هي ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5T  بسعة تصل لـ 24 جيجابايت رام، الأمر الذي يمكنه من سرعة كبيرة في الأداء عند التصفح واستخدام أكثر من تطبيق، وأيضا عند ممارسة الألعاب الثقيلة.

وسيعمل هاتف شاومي Redmi K70 Ultra بمعالج من نوع Dimensity 9300 SoC من شركة MediaTek ميدياتيك التايوانية، وذاكرة تخزين داخلية  تصل لـ 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0. 

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