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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خذاني الشوق .. نوال الكويتية تشعل ثاني ليالي فبراير الكويت

نوال الكويتية
نوال الكويتية

أحيت الفنانة نوال الكويتية، حفل غنائي ساهر لها، ليلة أمس الجمعة 2 فبراير، بصحبة الفنان مطرف المطرف، في ثاني ليالي مهرجان فبراير الكويت. 

وقدمت نوال الكويتية، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (خذاني الشوق، المسباح، مثل النسيم، يوه يا يوه، نجوم الليل) وغيرها. 

 

ألبوم نوال الكويتية 

وكانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنانة نوال الكويتية، الذي يحمل اسم الأرض، يوم السبت 30 سبتمبر 2023. 

ويتكون ألبوم الأرض لـ نوال الكويتية، من 15 أغنية، هي على النحو التالي: 

  1. سؤال واحد، من كلمات: بدر بورسلي، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: إسماعيل تونش بلاك ومحمد خان.
  2. كل البشر، من كلمات: العاني، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: قوقسل.
  3. زينة أيامي، من كلمات: بدر بورسلي، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: مشاري الـيتيم.
  4. إن حكوا، من كلمات: العاني، ألـحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: د. عدنان عبدالله.
  5. قلب ناسيني، من كلمات: حسين اليامى، ألحان: ياسر بوعلي،  توزيع موسيقي: خالد عز.
  6. المسباح، من كلمات: أماني الرويلي، ألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: أسامة الهندي.
  7. ياربنا، من كلمات كلمات: واحد، ألحان: مشعل العروج،  توزيع موسيقي: مشاري الـيتيم.
  8. على وين، من كلمات: فهد المساعد، ألحان: ياسر بوعلي، توزيع موسيقي: زيد نديم.
  9. على مهلك، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: جمانه جمال، توزيع موسيقي: مشاري الـيتيم.
  10. الهقوى، من كلمات: مشرف العتابى، ألحان: حامد هاشم، توزيع موسيقي: د. عدنان عبدالله.
  11. القصايد، من كلمات: وارفه، ألحان: يزيد الخالد، توزيع موسيقي: مشاري الـيتيم.
  12. يكفي، من كلمات: محمود العبدالله، ألحان: عبدالله آل سهل، توزيع موسيقي: بدر كرم.
  13. اسف، من كلمات: سعود بن عبدالله، ألـحان: سهم، توزيع موسيقي: بشار سلطان.
  14. اطلع من خيالي، من كلمات: خالد المريخي، ألحان: بديع مسعود، توزيع موسيقي: د. عدنان عبدالله.
  15. لا تغمض، من كلمات: سعود بن محمد العبدالله الفيصل، ألـحان: سهم، توزيع موسيقي: عمر الصباغ.

 

نوال الكويتية - زينة أيامي

في 8 سبتمبر، طرحت أول أغاني ألبوم الفنانة نوال الكويتية، التي تحمل اسم زينة أيامي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

وتعد أغنية زينة أيامي لـ نوال الكويتية، هي أولى أغاني ألبومها الجديد، الأرض، الذي يتم طرح أغانيه تباعا خلال الفترة المقبلة. 

أغنية زينة أيامي، لـ نوال الكويتية، كلمات: بدر بورسلي، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: مشاري اليتيم، إيقاع: هاني خريجه فرقة. 

 

 

أغاني نوال الكويتية 

وكانت طرحت الفنانة نوال الكويتية، أغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها، والذى يحمل أسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ماتسوى غلا" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

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