قبول تحدي محاربي الماوري.. سفير مصر لدى نيوزيلندا يقدم أوراق اعتماده | صور

قدم السفير جورج عازر، سفير مصر لدى نيوزيلندا، أوراق اعتماده لـ سيندي كيرو الحاكم العام يوم الأول من فبراير الجاري بمقر الحكومة النيوزيلندية في مدينة أوكلاند، وذلك خلال مراسم خاصة وفقا للعادات النيوزيلندية وتقاليد الماوري العريقة.

تضمنت المراسم قبول تحدي محاربي الماوري للتأكد من أن الضيف قد جاء بغرض السلام، ثم الترحيب بالسفير و اسرته، واستعراض حرس الشرف مع رفع العلم المصري، ثم التوجه للقاء الحاكم العام.

خلال اللقاء، القى السفير جورج عازر كلمة امام السيدة الحاكم العام أشاد فيها بالعلاقات الثنائية الطيبة وتطرق الى مختلف مجالات التعاون بين البلدين، كما أشار الى الأهمية الخاصة التي يمثلها العام الجاري حيث يشهد مرور خمسين عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية بين مصر ونيوزيلندا، مؤكدا علي اعتزامه بذل كل الجهود لتعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة.

وبعد تسليم أوراق الاعتماد الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السيدة الحاكم العام أعربت سيادتها عن اعتزازها بالعلاقات بين مصر ونيوزيلندا، وتناولت عددا من مجالات التعاون المشترك، وطلبت نقل تحياتها الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشادت بالجهود التي تبذلها مصر من اجل إحلال السلام و إيجاد تسوية للازمات الإقليمية و الدولية.

سفير مصر لدى نيوزيلندا يقدم اوراق اعتماده للحاكم العام

سفير مصر لدى نيوزيلندا يقدم اوراق اعتماده للحاكم العام

سفير مصر لدى نيوزيلندا يقدم اوراق اعتماده للحاكم العام