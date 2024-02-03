جيل من المعلمين بمواصفات عالمية..كيف تُعد كليات التربية بمصر المدرسين..ومشروع التخرج يناقش قضية تعليمية.. أبرز ملامح اللائحة الجديدة

في الماضي كانت لائحة كليات التربية تظل لعقود دون تغير ولكن مع تطوير المناهج تطور الكليات اللوائح لتواكب التطور في المناهج بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اللائحة الموحدة لكليات التربية بالجامعات المصرية لسنة2023 التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات راعوا إعداد لائحة تتناسب مع تطور المناهج وإلزام الطلاب بمشروع تخرج يناقش قضية تعليمية وتكليف طلاب الفرقة الرابعة بالحضور في المدارس لمدة لا تقل عن 4 أيام في الأسبوع.

قالت الدكتورة صفاء شحاتة عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن الكلية غيرت اللائحة في 2020 بعد أن استمرت أكثر من 14 عام، لافتة إلى أن الكلية اعتمدت في اللائحة الجديدة علي التدريب العملي .

إعداد جيل من المعلمين قادر علي تدريس المناهج بجميع أنواعها

أوضحت خلال تصريحاتها لصدى البلد، إعداد اللائحة الجديدة الموحدة بكليات التربية نفُذت لأعداد جيل من المعلمين قادر علي تدريس المناهج بجميع أنواعها وعلي جميع أنواع المدارس سوء مدارس STEM أو مدارس العباقرة أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتابعت عميدة تربية عين شمس أن المراحل الدراسية في كليات التربية تعتمد على عدد 4 مستويات وثمانية فصول بإجمالي عدد 122 و 132 ساعة معتمدة على الترتيب، ويخصص فيهما الفصلين الأخيرين للتدريب الميداني وبحوث الفعل ومشروع التخرج دون غيرها.

واشارت إلى تخصص السنة الاولي والثانية بكليات التربية يوما للطلاب عبارة عن يوم مشاهدة داخل مدارس المرحلة الإعدادية أما عن السنة الثالثة والرابعة بالكلية تعتمد علي التدريس لطلاب المرحلة الثانوية بالمدارس لاندماج الطلاب داخل المدارس.

تقييم طلاب كليات التربية خلال فترة التدريب الميداني

وتؤكد أن الطلاب يجري تقيمهم من خلال مدير المدرسة والمعلم الأول بالمدرسة واستاذ جامعي مشرف علي الطلاب داخل المدارس، موضحة أن التدريب الميداني نجاح وسقوط.

كما أشارت الدكتورة صفاء شحاتة أن الهدف من اللائحة تحقيق متطلبات إعداد المعلم في كليات التربية واحتياجات المناهج الدراسية المطورة بمدارس وزارة التربية والتعليم، من خلال الاهتمام بالجانب التطبيقي في إعداد المعلم، ليكون مؤهل لتدريس المناهج متعددة التخصصات، وأن يكون متميزا في التخطيط للتدريس وتنفيذه بصورة مناسبة وتقويمه بطريقة علمية، من خلال تطوير برنامج التربية العملية والتدريب الميداني، بالإضافة إلى التركيز على المقررات متعددة التخصصات، وإكساب المتعلمين مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والاستقصاء.

ينفذ طلاب الفرقة الرابعة من كليات التربية مشروع تخرج كمطلب أساسي للتخرج، ويجرى المشروع عبارة عن بحث يناقش ويعالج قضايا التعليم في مصر مثل المعلم او الطالب أو المدرسة أو المناهج على أن ينشر المشروع في مجلة بالكلية، ويناقش الطلاب عمداء من جامعات وكليات مختلفة مثل الآداب والعلوم والتربية.

أبرز ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر

وحصل موقع «صدي البلد» علي أبرز ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر 2023 من الدكتور ماجد أبو العينين عضو لجنة قطاع قطاع كليات التربية في المجلس الأعلى للجامعات.

أبرز ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر 2023

1- رُوعي أن تكون عدد سنوات الدراسة مطابقة لتلك الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

2- رُوعي أن تكون مسميات الدرجات العلمية التي تُمنح بنفس المسميات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ووفق ما هو متبع في اللوائح الداخلية الرسمية لكليات التربية في مصر.

3- تحقيق التنسيق والترابط بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم فيما يتعلق بمتطلبات إعداد المعلم في كليات التربية واحتياجات المناهج الدراسية المطورة بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

4- البناء على رصد لواقع سوق العمل في المدارس؛ الذي أوضح مدى الاحتياج لزيادة المهارات والخبرات الميدانية المرتبطة بالممارسات الواقعية لدى المعلمين؛ لتحقيق الشراكة الفاعلة بين الجامعة والمدرسة والمجتمع الخارجي لخدمة الوطن.

5- الأخذ بالمبادئ العلمية للعمل المنظومي المتكامل بدءً من إدراك دور مؤسسات الدولة وعلاقاتها ببعضها البعض وفقا للتركيب الهرمي بدءً من وزارة التعليم العالي مروراً بالمجلس الأعلى للجامعات، ثم لجنة قطاع الدراسات التربوية، ثم الجامعات، ثم كليات التربية، ثم الأقسام التخصصية، حيث شارك العمداء والخبراء والأساتذة من كافة هذه الجهات لتحقيق إعادة هيكلة اللوائح السارية بالفعل بكليات التربية وإنتاج لائحة موحدة.

6- الأخذ بالمعايير الدولية، وأفضل الممارسات المحلية، والعالمية، وكذا مخرجات الدراسات العلمية التي أفرزتها فاعليات وتوصيات المؤتمرات المختلفة المتعلقة بتطوير إعداد المعلم بكليات التربية وبخاصة بالمؤتمر القومي الأول للجنة القطاع في ديسمبر 2022، والتي أوضحت ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ أوجه التطوير التي تم بلورتها وإقرارها بوثائق المعالم والمرتكزات المرجعية 2020 - 2023 وبناء عليهما تم تنفيذ أهم البنود القابلة للتطبيق حالياً، ومنها:

إعادة هيكلة لائحة كل كلية بعد زيادة وزن التطبيقات والخبرات الميدانية للتركيز على «توظيف المعرفة» بدلا من «نقل المعرفة».

إعادة النظر في عدد الساعات الكلية.

إعادة النظر في عدد ساعات التدريب الميداني.

زيادة جرعة الخبرات الميدانية والذي تضمن تخصيص الفصلين السابع والثامن بالمستوى الرابع للخبرات الميدانية والتدريب العملي للطالب المعلم بكليات التربية لإكسابه الجدارات اللازمة لممارسة المهنة.

7- تحديد محور مشترك Core Curriculum من المقررات الإجبارية بكل برنامج، حيث تم تخصيص نسبة 80% من عدد الساعات المعتمدة في كل مكون من المكونات الثلاثة: مكون التخصص، والمكون التربوي، والمكون الثقافي سعيًا نحو تقارب مستويات الخريجين.

8- إيجاد الروابط المشتركة بين برامج الكليات بالاستعانة بممثلي كل كليات التربية في مصر؛ في عمل منظومي شاق ومضني وغير مسبوق .. وتم عرضها أكثر من مرة باجتماعات وورش عمل لجنة القطاع وممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات، وقد حظيت بالموافقة بالإجماع.

9- رُوعي في اختيار المقررات الإجبارية البناء على التجارب الناجحة المعمول بها حالياً في كليات التربية التي تنفذ نظام الإعداد التكاملي للمعلم كما تتضمن أقساماُ تخصصية في العلوم الأساسية؛ وكذلك في العلوم الإنسانية وأهمها كليات جامعات عين شمس والإسكندرية وحلوان، خصوصاً مع تبني عدد كبير من كليات التربية بالمحافظات للائحة كلية التربية جامعة عين شمس كمرجعية للعمل بها.

10- رُوعي عدم الإخلال بتميز الكليات من خلال نسبة 20% من عدد الساعات المعتمدة لكل برنامج من البرامج لاقتراح الكليات من المقررات الإجبارية غير المشتركة، والمقررات الاختيارية في المكونات الثلاثة لكل برنامج، وذلك لإتاحة فرص التميز والمنافسة بين هذه الكليات.

11- حددت اللائحة الحالية - من خلال أحكامها العامة والانتقالية -الآليات اللازمة لتنفيذها بصورة منظمة ودقيقة تتسم بالمرونة والالتزام بالمهنية، كما حددت نظام الدراسة ومواعيدها والخطط الدراسية والعبء الدراسي والقبول والتسجيل والمرشد الأكاديمي والتدريس والتقويم، وشروط التخرُّج ومنح الدرجة، وغير ذلك من القواعد، كما جاءت الخطط الدراسية بها مؤكدة لأهمية كل من التدريب الميداني، وبحوث الفعل، والمشروعات المهنية، وهي مستجدات مهمة في إعداد الطالب المعلم.

12- التأكيد على المتابعة والتقييم المستمرين لتنفيذ برامج إعداد المعلم المُعاد هيكلتها في العام الجامعي 2023-2024 وفق اللائحة الموحدة، والإفادة من نتائج المتابعة والتقييم في مواصلة تطوير هذه البرامج، استنادًا إلى:

- الجدارات والمعايير المصرية الخاصة بالتدريس اللازم توافرها في الطالب المعلم.

- زيادة المقررات البينية والتكاملية.

- النظر في اختبارات القبول.

- النظر في متطلبات رخصة ممارسة مهنة التدريس.

- الإفادة من الشراكات التي تتبناها وزارة التعليم العالي لدعم وتطوير التعليم.

13- من المتوقع أن يسهم أبنائنا الطلاب المعلمين من خلال هذا التوجه في دراسة المشكلات واقتراح حلولًا واقعية لها؛ ليصبح التطوير نتاج التكامل بين فكر شباب واعي لديه القدرة والطاقة على التطوير وما بين فكر أصحاب الخبرة من أساتذة الجامعات والمعلمين والموجهين ومديري المدارس.

14- شاهدنا في عدد من المدارس والجامعات المصرية إنجازات للتلاميذ والطلاب وهم يمثلون مصر في محافل علمية دولية بابتكاراتهم واختراعاتهم وأفكارهم الواعدة، والتي تبشر بمستقبل أكثر إشراقًا؛ إذا تضافرت جهود كافة المؤسسات في تطوير التعليم بشكل إجرائي.

15- هذا العمل بكل ما بذل فيه من جهد ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لعمليات تقويم وتطوير مستمرة أملًا في واقع مستقبلي أكثر إشراقًا للتعليم في مصر.