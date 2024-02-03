نصر سالم عن الهجمات الأمريكية ضد سوريا والعراق: تشتيت عن العدوان على غزة

علق اللواء نصر سالم الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، على تورات التوتر بالشرق الأوسط والغارات والضربات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق.

وقال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" احنا بنتفرج على فيلم ابيض وأسود من بتوع زمان ".

وأضاف نصر سالم :" إسرائيل مستمرة في العدوان على قطاع غزة ويتم التركيز على التوترات في البحر الأحمر وسوريا والعراق وذلك لجذب انتباه العالم في مكان آخر ".

وتابع نصر سالم:" الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق تشتت التركيز والانتباه لما يحدث من عدوان على غزة ".

وتابع نصر سالم :" الرئيس الأمريكي بايدن تحرك بسبب ضرب 3 جنود أمريكان على الحدود السورية الأردنية ولا ينظر إلى قتل آلاف الفلسطينيين عل يد الاحتلال الإسرائيلي".