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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نصر سالم عن الهجمات الأمريكية ضد سوريا والعراق: تشتيت عن العدوان على غزة

صدى البلد

علق اللواء نصر سالم الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، على تورات التوتر بالشرق الأوسط والغارات والضربات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق.

 

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وقال نصر سالم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  احنا بنتفرج على فيلم ابيض وأسود من بتوع زمان ".

 

 وأضاف نصر سالم :"  إسرائيل مستمرة في العدوان على قطاع غزة ويتم التركيز على التوترات في البحر الأحمر وسوريا والعراق وذلك لجذب انتباه العالم في مكان آخر ".

 

وتابع نصر سالم:" الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق تشتت التركيز والانتباه لما يحدث  من عدوان على غزة ".

 

 وتابع نصر سالم :" الرئيس الأمريكي بايدن تحرك بسبب ضرب 3 جنود أمريكان على الحدود السورية الأردنية ولا ينظر إلى قتل آلاف الفلسطينيين عل يد الاحتلال الإسرائيلي".

نصر سالم سوريا العراق أمريكا اخبار التوك شو

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