بابا الفاتيكان يكتب رسالة إلى اليهود الإسرائيليين يكرر فيها إدانة معاداة السامية

جدد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان اليوم السبت، إدانة الكنيسة الكاثوليكية 'لكل شكل من أشكال معاداة اليهودية ومعاداة السامية'، في رسالة أصدرها الفاتيكان موجهة إلى 'إخوتي وأخواتي اليهود في إسرائيل'.

ووصف 'مظاهر الكراهية تجاه اليهود واليهودية بأنها خطيئة في حق الله'.

وتابع: “معكم، نحن الكاثوليك، نشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة الرهيبة في الهجمات ضد اليهود في جميع أنحاء العالم”.

واضاف 'إن قلبي يمزقني لرؤية ما يحدث في الأرض المقدسة، بسبب قوة الانقسام والكراهية الشديدة... قلبي قريب منك، من الأرض المقدسة، ومن جميع الشعوب التي تسكنها'. الإسرائيليين والفلسطينيين، وأدعو الله أن تسود الرغبة في السلام لدى الجميع”.

وقال فرنسيس: “نصلي بشكل خاص من أجل عودة الرهائن، ونبتهج بسبب أولئك الذين عادوا بالفعل إلى ديارهم، ونصلي من أجل أن ينضم إليهم الآخرون قريبًا”.

هزت موجة من الهجمات المعادية للسامية بالمجتمعات اليهودية في أوروبا في أعقاب هجمات حماس في إسرائيل.

وفي لندن، شهد الأسبوع الأول بعد هجمات حماس ارتفاعًا بنسبة 1353% في الحوادث المعادية للسامية، حسبما أفادت شرطة العاصمة.

قال نائب المستشارة الألمانية، روبرت هابيك، في رسالة بالفيديو في نوفمبر، إن 'الجاليات اليهودية تنقل أفرادها لتجنب أماكن معينة حفاظًا على سلامتهم - وهذا يحدث اليوم، هنا في ألمانيا، بعد مرور 80 عامًا تقريبًا على المحرقة'.