نائبة تتقدم باقتراح برغبة لتقليص نفقات المستشارين في الوزارات والهيئات

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بشأن تقليص نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن كل دول العالم التى تعثرت لجأت إلى إجراءات تقشفية بهدف تقليل النفقات، مؤكدة أنها تقترح تخفيض نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات ومواكب السيارات الفارهة، بهدف تخفيف الأعباء على الوزارات والموازنة العامة للدولة.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه على سبيل المثال إذا كان فى كل هيئة مكتب وزير أو محافظ من 10 إلى 15 مستشار ، من الممكن تقليص عددهم إلى 5 مستشارين ، وإذا كان لدينا من المواكب 6 سيارات فمن الممكن تقليصهم إلى سيارتين فقط ، بالإضافة إلى أن من يستطيع أن يتحرك بسياراته يكون أفضل لتقليل إستخدام البنزين ، مما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وكشفت عن أن مجلس النواب السابق كان يستعين فى الفصل التشريعى الأول ببعض مستشارى مجلس الدولة للمشاركة فى سن القوانين فى اللجان النوعية بمجلس النواب ، إلا أن مجلس النواب الحالى قرر الإستغناء عن هولاء المستشارين ، بهدف تخفيف الضغط على موازنة مجلس النواب ، وبعد ذلك أصبح القانون يتم تشريعه، ثم يرسل بعد ذلك إلى مجلس الدولة ، دون الحاجة إلى تواجد بعض مستشارى مجلس الدولة داخل مجلس النواب.