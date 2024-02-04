مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة|شاهد

احتشد الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية “يورونيوز”

ووفقاً للتقرير، فإن باكولا، أحد المتظاهرين قال: "نحن بحاجة إلى قيادة جديدة تعمل على توحيدنا، وتتخذ قرارات منطقية وسليمة، بهدف تحقيق عملية الشفاء وإعادة الإعمار والإصلاح في ظل هذا الوضع".

وأفاد التقرير، أن المتظاهرون رفعوا يافطات تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرحيل.

وقالت متظاهرة قتل شقيقها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إن "نتنياهو يجب أن يرحل، لأنه يتحمل مسؤولية عدم إعادة المحتجزين لدى حماس حتى الآن".