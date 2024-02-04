التدخين وتلوث الهواء أبرزها.. 5 أسباب تزيد الإصابة بمرض السرطان| تعرف عليها

اليوم العالمي لـ السرطان.. قال الدكتور محمد عمارة، المدير التنفيذي لمستشفيات بهية، إن هناك مسببات عديدة تزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان، ومنها التغذية غير السليمة والتدخين وتناول الكحوليات وعدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة وتلوث الهواء.

وأضاف “عمارة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن كل نوع سرطان له فئة معينة أكثر عرضة للإصابة به، لافتًا إلى أن سرطان الثدي الفئة الأكثر عرضة للإصابة به هي السيدات.



الكشف المبكر أفضل طرق الوقاية

وأوضح الدكتور محمد عمارة أن السيدات فوق سن الـ 40 عامًا يجب أن يقمن بفحص دروي وكشف مبكر لتجنب خطورة الإصابة بمرض السرطان، موضحًا أنه مع الكشف المبكر قد تصل نسبة الشفاء لـ 98%.

وأكد أن الكشف المبكر هو أفضل طرق الوقاية من الإصابة بمرض السرطان.