أمطار وصقيع وتساقط ثلوج|الأرصاد تعلن طقس اليوم وتُحذر المواطنين من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم تشهد البلاد تحسن واستقرار في الأحوال الجوية، حيث ارتفعت قيم درجات الحرارة اليوم عن الأمس بمعدل من درجة لـ درجتين لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 18 درجة مئوية خلال فترة النهار مع زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.



وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من البرودة الشديدة خلال فترة الليل حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية وتسجل 8 درجات مئوية في المدن الجديدة وأقل من 5 درجات مئوية في بعض المناطق من وسط سيناء و الوادي الجديد وشمال الصعيد، وقد يتكون صقيع على المزروعات مع سقوط ثلوج على جبال سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحرارة لـ 2 و3 درجة مئوية تحت الصفر.

خريطة سقوط الأمطار

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى خلال فترة المساء، لافتة إلى أن الأمطار موجودة بشكل مؤثر على المحافظات الساحلية، وستكون من خفيفة لـ متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك أيضًا اعتدال في نشاط الرياح مما يعمل على زيادة الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه مع تقدم أيام الأسبوع سيكون هناك مزيدًا من التحسن في الأحوال الجوية، حيث متوقع مع يوم الإثنين المقبل أن يكون هناك ارتفاعات في درجات الحرارة لتسجل العظمى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع في قيم درجات الحرارة سيبدأ من يوم الإثنين وحتى نهاية هذا الأسبوع مصحوبًا بوجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي تدل على استقرار الأحوال الجوية.