هيعيش ولا هيموت..الذكاء الاصطناعي يقيم حالات أخطر أنواع السرطان

كشف علماء أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بمعدل بقاء المريض على قيد الحياة بعد إصابته بأخطر أنواع السرطان، وهو الورم الأرومي الدبقي الذي يبدأ بـ نمو للخلايا في الدماغ أو الحبل النخاعي، وينمو هذا الورم سريعًا ويمكنه غزو أنسجة الجسم السليمة وتدميرها.

قام الباحثون في كلية "كينجز كوليدج" في لندن بتدريب نظام لتحديد ما إذا كان الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بـ ورم "أرومي دبقي" سيعيشون لمدة ثمانية أشهر على الأقل بعد العلاج الإشعاعي، مما يسمح للأطباء باستكشاف علاجات أخرى.

يتراوح متوسط ​​مدة بقاء الأشخاص المصابين بـ الورم الارومي من 12 إلى 18 شهرًا، حيث يعيش 25 بالمائة فقط من المرضى أكثر من عام واحد ويعيش خمسة بالمائة فقط من المرضى أكثر من خمس سنوات.

يحتاج المرضى عادةً إلى إجراء فحوصات منتظمة قبل أن يتمكن الأطباء من رؤية فعالية الدواء، لكن النظام الجديد أظهر أنه يمكن أن يوفر نفس النتائج من خلال تحليل فحص واحد بالرنين المغناطيسي.

تم تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعة بيانات مكونة من 10000 صورة بالرنين المغناطيسي لأنواع مختلفة من السرطان.

وقالت "أليشا تشيليا" التي شاركت في الدراسة:"لقد طبقنا التعلم العميق للتنبؤ بما إذا كان مرضى الورم الأرومي الدبقي سيبقون على قيد الحياة خلال الأشهر الثمانية الأولى بعد استكمال العلاج الإشعاعي".

وأوضحت:"يهدف هذا النهج إلى تحسين القدرة على تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى علاج الخط الثاني المبكر أو التسجيل في التجارب السريرية، مقارنة بأولئك الذين يظهرون استجابة علاجية أولية".

وتقول المؤسسة الوطنية لأبحاث السرطان التي تمول الأبحاث في مجال السرطان، إن الأورام الأرومية الدبقية هي 'الشكل الأكثر فتكًا من سرطان الدماغ".

ويتطور عندما تبدأ الخلايا الداعمة للأعصاب في الدماغ بالانقسام بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

تغزو الخلايا سريعة النمو أنسجة المخ القريبة، مما يجعل من الصعب إزالتها، ولكنها لا تنتشر بشكل عام إلى مناطق أخرى من الجسم، وتشير التقديرات إلى أن واحداً من بين كل 30 ألف شخص يعاني من هذه الحالة.