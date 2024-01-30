جحيم قادم.. خبراء يحذرون من جائحة عالمية

زعم الخبراء أن الجحيم المعروف باسم جائحة فيروس كورونا كان مجرد طلقة تحذيرية لأشياء أسوأ قادمة، فهل البشرية على استعداد لما هو قادم؟

قال الدكتور "ستيف ديفيز" إن حدوث جائحة آخرى أمر حتمي في الواقع، ويقول كتاب جديد تم تأليفه لمعهد الشؤون الاقتصادية، بعنوان Apocalypse Next الصادر اليوم، إن أمثال الحرب النووية، أو الذكاء الاصطناعي، أو الأوبئة المستقبلية تهدد كوكبنا بشدة.

ويطرح الكتاب رؤية مفعمة بالأمل لكيفية استعداد العالم بشكل أفضل، بالاعتماد على مواهب الأفراد وإبداعهم، كما إن الادعاءات بأن الوباء هو بمثابة طلقة تحذيرية، وأن الجائحة القادمة أمر حتمي، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ويقول المؤلف الدكتور ديفيز، أحد كبار زملاء التعليم في وكالة البيئة الدولية، إنه يجب تحديد المخاطر "لمعرفة المجالات التي تحتاج إلى الابتكار لتجنبها أو التخفيف من تأثيرها؛ يجب أن نفكر في المخاطر وعدم اليقين كفرص وليس مجرد تحديات أو مشاكل".

وقال: "إن المخاطر الكارثية العالمية هي شيء يجب علينا جميعا أن نأخذه على محمل الجد، ليس بمعنى القلق بشأنها باستمرار ولكن من خلال اتخاذ تدابير إما لمنعها أو تقليل تأثيرها في حالة حدوثها، وإن القيام بذلك يثير تساؤلات حول التكاليف والمقايضات، ولهذا السبب تحتاج إلى مدخلات من الاقتصاديين".



كما أضاف:"يجب أن نفكر في احتمالات وقوع حدث كارثي عالمي باعتباره رهانًا طويل الأمد ولكن بتكلفة لا نهائية أو شبه لا نهائية في حالة وقوعه، لا ينبغي لأي شخص عاقل أن يقبل بعض المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، والحصول على التأمين هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".