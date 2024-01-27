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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنجح أم تفشل.. هبوط اليابان على سطح القمر على المحك

صدى البلد

نجحت مهمة اليابان الصعبة للهبوط على القمر في إصابة البقعة الصغيرة من سطح القمر التي كانت تهدف إليها، ولكن بقيت هناك مشكلة صغيرة واحدة.

يبدو أن مركبة الهبوط التي تبلغ قيمتها 120 مليون دولار عالقة رأسًا على عقب، فبعد الاحتفال بكونها الدولة الخامسة التي تهبط بنجاح على سطح القمر يوم الجمعة الماضي، سرعان ما تحول المزاج إلى القلق عندما فشلت بطاريات الهبوط.

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لقد تم الآن الكشف عن أن سبب الفشل هو أن المركبة استدار على مقدمته عندما انقطع المحرك عن الطاقة، وعلى الرغم من ذلك، يقول شينشيرو ساكاي، مدير مشروع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، إنه سيعطي الهبوط الدقيق "الدرجة المثالية".

وبينما استهدفت التحقيقات السابقة مناطق هبوط يبلغ قطرها ستة أميال (10 كيلومترات)، كانت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تهدف إلى ضرب منطقة لا يزيد عرضها عن 330 قدمًا (100 متر).

استثمرت اليابان بشكل كبير في تكنولوجيا الهبوط الدقيق، مما أكسب المشروع لقب Moon Sniper، وجعلت مشاكل الطاقة في مركبة الهبوط من الصعب تحديد موقع الهبوط الدقيق، ولكن بعد أيام من التحليل، أكدت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن الهبوط الدقيق كان ناجحًا.

وتقول وكالة الفضاء إن SLIM هبط على بعد 180 قدمًا (55 مترًا) فقط من موقعه المستهدف، وقال السيد ساكاي: "لقد أثبتنا أنه يمكننا الهبوط حيث نريد،لقد فتحنا الباب لعصر جديد".

وعندما أصبح من الواضح أنه لا يمكن شحن SLIM، اتخذت وكالة الفضاء قرارًا بتعطيل مركبة الهبوط بينما كانت نسبة شحنها 12%.

تقول JAXA إن SLIM قد يكون قادرًا على بدء الشحن عندما يدخل موقع الهبوط النهار القمري في الأيام القليلة المقبلة، وتأمل أن يساعد الاحتفاظ ببعض الشحن في إعادة تشغيله مرة أخرى.

ومع ذلك، قبل إيقافه، كان SLIM قادرًا على جمع عدد من الصور باستخدام الكاميرا الطيفية متعددة النطاقات والتي تم تجميعها معًا في فسيفساء.

ومن خلال مقارنة الصخور الصغيرة الموجودة على سطح القمر بالبيانات التي سجلتها مركبة الهبوط الهندية Chandrayaan-2، تمكنت JAXA من تحديد موقع SLIM.

كان السبب وراء ضرورة أن يكون SLIM دقيقًا للغاية هو أنه كان يحاول الهبوط على منحدر بزاوية 15 درجة مغطى بالركام في فوهة شيولي.

كانت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تدرك أن هذا قد يؤدي إلى خطر كبير لسقوط المركبة، لكنها تأمل في دراسة الصخور حول الحفرة لمعرفة المزيد عن تكوين القمر.

ومع ذلك، تقول وكالة استكشاف الفضاء اليابانية الآن إن أحد المحركات الرئيسية للمركبة فقد قوة دفعه على ارتفاع 165 قدمًا (50 مترًا) فوق سطح القمر.

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أدى هذا إلى هبوط SLIM بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا وسقوطه على مقدمته، وقبل الهبوط، أطلق SLIM بنجاح مسبارين روبوتيين صغيرين على القمر.

كانت هذه الطائرات هي LEV-2، ​​وهي طائرة بدون طيار بحجم لعبة البيسبول صممها صانع الألعاب تومي، وLev-1، وهي طائرة بدون طيار قافزة مزودة بجهاز اتصالات لاسلكية.

التقط LEV-2 275 صورة لمحيطه والتي تمكن LEV-1 من بثها مرة أخرى إلى الأرض.

 

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