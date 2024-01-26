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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملامح وجهك تكشف إذا كنت غنيا أم فقيرا.. تفاصيل

صدى البلد

هل سبق لك أن نظرت في المرآة لترى ما هي الرسائل التي ترسلها لمن حولك دون قصد؟، فوفقا لدراسة جديدة، فإن شكل وجهك يمكن أن يؤثر على تصورات الناس لثروتك.

الأغنياء لديهم وجوه نحيلة وودودة، وفي المقابل يقول باحثون من جامعة جلاسكو إن الفقراء يبدون كئيبين وغير أكفاء، وذلك وفقا لدراسة للتصورات المسبقة.

وفي الدراسة، قام العلماء بتحليل الأحكام السريعة التي يصدرها الناس عن بعضهم البعض، ووجدوا أن الوجوه التي تعتبر غنية تعتبر أيضًا أكثر جدارة بالثقة، كما أن لديهم أفواه مبتسمة، وملامح منحوتة، وحواجب مرتفعة، وعيون متقاربة، وخدود وردية وهي خصائص تبدو أيضًا جديرة بالثقة ودافئة وكفؤة.

 

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وفي الوقت نفسه، فإن الوجوه التي يُنظر إليها على أنها 'فقيرة' تكون حواجبها منخفضة، وذقنها أقصر، وأفواهها متجهة إلى الأسفل، ولون بشرتها أغمق وأكثر برودة، مما يجعلها تبدو غير جديرة بالثقة وباردة وغير كفؤة.

وركز البحث على ما يجعل الشخص يبدو من طبقة اجتماعية أعلى أو أدنى، وكيف ترتبط هذه السمات بتصورات شخصية الشخص، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الدكتورة ثورا بيورنسدوتير، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إن الأحكام المتسرعة التي تعتمد فقط على المظهر يمكن أن يكون لها عواقب طويلة الأمد على الأفراد.


وقالت: "الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم من طبقة اجتماعية عالية أو منخفضة غالبًا ما يتم الحكم عليهم على أنهم يتمتعون بسمات مفيدة أو غير مواتية، على التوالي".

وأضافت:"تتشكل مثل هذه الأحكام حتى من مظهر الوجه فقط، ويمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة، بما في ذلك الإضرار بأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم من الطبقة الاجتماعية الأقل، إن الصور النمطية التي نحملها تحيز تصوراتنا".

كما أشارت:"انطباعاتنا عن الآخرين يمكن أن تؤدي إلى مزايا أو عيوب معينة بالنسبة لهم"، ووجد الباحثون أن الوجوه التي تعتبر سيئة المظهر كانت أكثر طفولية، مع ملامح مستديرة مثل وجه الطفل.

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قد ترتبط هذه الخصائص بضعف اللياقة البدنية أو انخفاض الذكاء أو الشخصية الخاضعة، وفي الوقت نفسه، كانت الوجوه الغنية أطول وأكثر تحديدًا، مع أنوف بارزة، وأفواه مقلوبة، وجبهة عالية.

هذه الخصائص جعلتهم يبدون أكثر هيمنة وقدرة وصدقًا، وقالت البروفيسور راشيل جاك: "يوضح بحثنا كيف تلعب سمات الوجه المحددة دورًا محوريًا في ربط تصورات الطبقة الاجتماعية بالقوالب النمطية ذات الصلة".

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