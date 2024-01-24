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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كافح الشيخوخة بـ شرب الشاي | أسرار مذهلة

صدى البلد

ربما لم يعد الشاي المفضل لدى جيل الصغار المحبين للقهوة، لكن العلماء يعتقدون أن شرب الشاي يمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول، ووجدت دراسة أن تناول ثلاثة أكواب من الشاي يوميا يمكن أن يبطئ الشيخوخة البيولوجية.

يعتقد الباحثون الصينيون أن الفوائد الواضحة لمكافحة الشيخوخة قد ترجع إلى المركبات القوية الموجودة داخل فنجان القهوة، ظهرت الأبحاث منذ فترة طويلة أن الشاي الأسود غني بالمواد المرتبطة بتحسين صحة القلب والأمعاء والدماغ.

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كما أشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن مركبات الفلافونويد، وهي مركب غني بالشاي، قد تعمل على إطالة متوسط ​​العمر المتوقع لدى الديدان والذباب وحتى الفئران.

وقام الخبراء في جامعة سيتشوان في تشنغدو بالصين، بتحليل بيانات من 5998 بريطانيًا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا، بالإضافة إلى 7931 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا في الصين.

وقد تم استجوابهم حول عاداتهم في استهلاك الشاي، بما في ذلك النوع الذي يستهلكونه - مثل الأخضر، أو الأسود، أو الأصفر، أو الشاي الصيني التقليدي - والعدد النموذجي للأكواب التي يتم شربها يوميًا.

ثم قام الفريق بمقارنة علامات الشيخوخة بين المشاركين، بما في ذلك ضغط الدم والكوليسترول ونسبة الدهون في الجسم، لحساب عمرهم البيولوجي، ووجد الباحثون أن شاربي الشاي 'أظهروا' أنماطا تشير إلى شيخوخة بيولوجية أبطأ.

كان هؤلاء المشاركون "أكثر احتمالاً" أن يكونوا ذكورًا، وأن يستهلكوا الكحول ويحافظوا على نظام غذائي صحي.


وكانوا أيضًا أقل عرضة للإصابة بأعراض الأرق والقلق، وكتب العلماء في مجلة The Lancet Regional Health - Western Pacific: "تشير العلاقة بين التعرض والاستجابة إلى أن استهلاك حوالي ثلاثة أكواب من الشاي أو ستة إلى ثمانية جرامات من أوراق الشاي يوميًا قد يوفر فوائد أكثر وضوحًا لمكافحة الشيخوخة".

وأضافوا:"إن الاستهلاك المعتدل للشاي أظهر أقوى فوائد مكافحة الشيخوخة بين من يشربون الشاي باستمرار، كما أظهر أولئك الذين توقفوا عن شرب الشاي 'زيادة أعلى' في تسارع الشيخوخة البيولوجية".

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وأشاروا إلى أن البوليفينول المواد النشطة بيولوجيا الرئيسية في الشاي، تم الإبلاغ عنها لتعديل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، والتي قد يكون لها تأثير مهم على تنظيم التغيرات المرتبطة بالعمر في المناعة، والتمثيل الغذائي، والوظيفة الإدراكية.

في حين أن الباحثين لم يدرسوا ما إذا كانت أنواع معينة من الشاي تؤثر على الشيخوخة البيولوجية، لم تكن هناك 'اختلافات كبيرة' بين شاربي الشاي في المملكة المتحدة والصين، حيث يكون الشاي الأسود والشاي الأخضر أكثر شيوعًا، على التوالي.

ولا يهم أيضًا ما إذا كانوا يحبون الشاي ساخنًا أو يفضلون أن يبرد فنجانهم، ولكنهم أقروا أيضًا بأنهم فشلوا في تسجيل حجم أكواب الشاي التي يستخدمها المشاركون، وكانت الدراسة قائمة على الملاحظة فقط، لذلك لا يمكنها إثبات أن شرب الشاي كان مسؤولاً عن إبطاء الشيخوخة البيولوجية.

ويستهلك البريطانيون مجتمعين 100 مليون كوب يوميًا، لكن الطلب، خاصة بين الشباب، انخفض في السنوات الأخيرة وسط الطلب المتزايد باستمرار على القهوة.

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