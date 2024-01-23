حزمة كويكبات تتجه للاصطدام بالأرض.. تفاصيل

أوضحت دراسة أن هناك ما يقدر بنحو 1.1 إلى 1.9 مليون كويكب في حزام الكويكبات في النظام الشمسي، وهو امتداد واسع من الصخور الفضائية التي تقع بين المريخ والمشتري، و يمكن أن يشكل ذلك خطر على كوكب الأرض.

في حين أن العديد منهم لا يشكلون تهديدًا كبيرًا على المشترى والمريخ، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن تغيير مداراتهم بسبب الجاذبية الهائلة لكوكب المشتري ومواجهات عرضية مع جاذبية المريخ.

وتعد هذه الدراسة جزءًا من مشروع طويل الأمد يبحث في الأجسام القريبة من الأرض المعرضة لخطر الاصطدام بالكوكب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

يمكن لهذه الأحداث أن تقذف الكويكبات من الحزام الرئيسي وترسلها إلى الفضاء في جميع الاتجاهات، وأحيانًا يكون هذا الاتجاه هو الأرض، ويدرس العلماء في جميع أنحاء العالم مثل هذه الكويكبات، بما في ذلك تلك الموجودة في معهد جزر الكناري للفيزياء الفلكية (IAC)، وقد حددوا مؤخرًا جسمًا يعرف باسم 2023 FY3.

وهذا الجسم هو عضو في مجموعة من الكويكبات، وفقًا للبيانات، فهو في مسار تصادمي للأرض، ويقول العلماء، إنه يمكن أن يضرب الكوكب في المائة عام القادمة، وقد تم اكتشافه في أبريل 2023، ونشر باحثون من IAC وجامعة كومبلوتنسي في مدريد (UCM) مؤخرًا نتائجهم في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية.

ووجدوا أنه على الرغم من أن حجم الكويكب لا يشكل تهديدًا كبيرًا، إلا أن مساره يشبه مسار الكويكبات الأخرى التي تتجه نحو الأرض.

وتأمل الدراسة، وهي جزء من مشروع طويل الأمد بقيادة باحثة IAC الدكتورة جوليا دي ليون، في اكتشاف المزيد من الأجسام القريبة من الأرض المعرضة لخطر الاصطدام بالكوكب.

وقال الدكتور دي ليون في بيان: "نحن مهتمون بشكل خاص بالكويكبات التي يتراوح حجمها بين 100 متر وكيلومتر واحد، وهي تلك التي يمكن أن تسبب أضرارا إقليمية في حالة حدوث اصطدام افتراضي".

وأضاف:"لآن بعد أن عرفنا تركيبة سطحه، لدينا فكرة دقيقة إلى حد ما عن حجمه، نعلم أنه يدور بسرعة وهذا يعني أنه يمكننا تصنيفه على أنه جزء محتمل من كويكب أكبر، ونحن أيضًا وأوضح الدكتور راؤول دي لا فوينتي ماركوس، الباحث في UCM، نعلم أنه تعرض لرنين مداري مع كوكبنا".

نظرًا لبعدها عن الشمس، فإن متوسط ​​سرعة الكويكبات التي تصطدم بحزام الكويكبات يتراوح بين 17 و25 كيلومترًا في الثانية، وهو رقم مذهل يتراوح بين 38,029 إلى 55,925 ميلًا في الساعة.

تم رصد العام المالي 2023 أثناء عمليات الرصد التي تم إجراؤها على لا بالما باستخدام Gran Telescopio Canarias) GTC)، وهو تلسكوب قوي ذو فتحة كبيرة قادر على دراسة أصغر الصخور الفضائية.

ودرس العلماء انحناء الكويكب من مرصد تيد باستخدام التلسكوب المزدوج الذي يبلغ طوله مترين (TTT) الذي تم افتتاحه مؤخرًا.