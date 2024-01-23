عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حزمة كويكبات تتجه للاصطدام بالأرض.. تفاصيل

صدى البلد

أوضحت دراسة أن هناك ما يقدر بنحو 1.1 إلى 1.9 مليون كويكب في حزام الكويكبات في النظام الشمسي، وهو امتداد واسع من الصخور الفضائية التي تقع بين المريخ والمشتري، و يمكن أن يشكل ذلك خطر على كوكب الأرض.

في حين أن العديد منهم لا يشكلون تهديدًا كبيرًا على المشترى والمريخ، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن تغيير مداراتهم بسبب الجاذبية الهائلة لكوكب المشتري ومواجهات عرضية مع جاذبية المريخ.

وتعد هذه الدراسة جزءًا من مشروع طويل الأمد يبحث في الأجسام القريبة من الأرض المعرضة لخطر الاصطدام بالكوكب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

txt

التغير المناخي يخفض متوسط أعمار الناس .. كيف ذلك؟

txt

لو تايه اسأل راجل وابعد عن السيدات.. لهذا السبب

يمكن لهذه الأحداث أن تقذف الكويكبات من الحزام الرئيسي وترسلها إلى الفضاء في جميع الاتجاهات، وأحيانًا يكون هذا الاتجاه هو الأرض، ويدرس العلماء في جميع أنحاء العالم مثل هذه الكويكبات، بما في ذلك تلك الموجودة في معهد جزر الكناري للفيزياء الفلكية (IAC)، وقد حددوا مؤخرًا جسمًا يعرف باسم 2023 FY3.

وهذا الجسم هو عضو في مجموعة من الكويكبات، وفقًا للبيانات، فهو في مسار تصادمي للأرض، ويقول العلماء، إنه يمكن أن يضرب الكوكب في المائة عام القادمة، وقد تم اكتشافه في أبريل 2023، ونشر باحثون من IAC وجامعة كومبلوتنسي في مدريد (UCM) مؤخرًا نتائجهم في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية.

ووجدوا أنه على الرغم من أن حجم الكويكب لا يشكل تهديدًا كبيرًا، إلا أن مساره يشبه مسار الكويكبات الأخرى التي تتجه نحو الأرض.

وتأمل الدراسة، وهي جزء من مشروع طويل الأمد بقيادة باحثة IAC الدكتورة جوليا دي ليون، في اكتشاف المزيد من الأجسام القريبة من الأرض المعرضة لخطر الاصطدام بالكوكب.

وقال الدكتور دي ليون في بيان: "نحن مهتمون بشكل خاص بالكويكبات التي يتراوح حجمها بين 100 متر وكيلومتر واحد، وهي تلك التي يمكن أن تسبب أضرارا إقليمية في حالة حدوث اصطدام افتراضي".

وأضاف:"لآن بعد أن عرفنا تركيبة سطحه، لدينا فكرة دقيقة إلى حد ما عن حجمه، نعلم أنه يدور بسرعة وهذا يعني أنه يمكننا تصنيفه على أنه جزء محتمل من كويكب أكبر، ونحن أيضًا وأوضح الدكتور راؤول دي لا فوينتي ماركوس، الباحث في UCM، نعلم أنه تعرض لرنين مداري مع كوكبنا".

txt

ملكة بريطانيا المستقبلية تخضع لعملية جراحية خطيرة.. ما القصة؟

txt

بسبب خريطة.. أمريكا تضع الصين في قفص الاتهام من جديد

نظرًا لبعدها عن الشمس، فإن متوسط ​​سرعة الكويكبات التي تصطدم بحزام الكويكبات يتراوح بين 17 و25 كيلومترًا في الثانية، وهو رقم مذهل يتراوح بين 38,029 إلى 55,925 ميلًا في الساعة.

تم رصد العام المالي 2023 أثناء عمليات الرصد التي تم إجراؤها على لا بالما باستخدام Gran Telescopio Canarias) GTC)، وهو تلسكوب قوي ذو فتحة كبيرة قادر على دراسة أصغر الصخور الفضائية.

ودرس العلماء انحناء الكويكب من مرصد تيد باستخدام التلسكوب المزدوج الذي يبلغ طوله مترين (TTT) الذي تم افتتاحه مؤخرًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ظهور نادر للفنانة القديرة نجاة.. رفقة محمد انور وزوجته

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

موضوعات متعلقة

ساعة آبل تنقذ حياة سيدة على متن طائرة.. ما القصة؟

تحذير مروع .. الفيروسات السيبيرية الزومبي قد تعود للحياة وتهدد العالم

احتفال بالهند يتحول لـ كارثة.. مصرع رئيس شركة بسبب «الشو» |تفاصيل

مخابئ وحصون.. أثرياء العالم والأمريكان يستعدون لـ يوم القيامة

مدن تغرق بحضارتها تحت الماء.. تعرف عليها

ناسا تستنجد بـ المدنيين لكشف لغز .. تفاصيل

التغير المناخي يخفض متوسط أعمار الناس .. كيف ذلك؟

لو تايه اسأل راجل وابعد عن السيدات.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

برودة وأمطار لنهاية الأسبوع.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حكم زيارة المرأة للمقابر.. دار الإفتاء تجيب

للوزير المختص تحديد حالات إلغاء الترخيص لعمل الأجانب بمصر قبل انتهاء مدتهم.. بالقانون

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

قصف جديد.. غارات أمريكية بريطانية كثيفة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

الأمم المتحدة: إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فراق 63 عاما.. سيدة تعثر على والدها بطريقة غير متوقعة

سعر حقيبة درة في حفل Joy awards يثير ضجة على السوشيال ميديا

بعد تعرضها لحادث.. فنان يثير ضجة بمشروع ولا أغرب لـ«حافلة»

أيهما أجمل؟.. سيرين عبد النور بنفس فستان نانسي عجرم| سعره 250.000 جنيه

فيديو

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ