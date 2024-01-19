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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ملكة بريطانيا المستقبلية تخضع لعملية جراحية خطيرة.. ما القصة؟

صدى البلد

ستقضي أميرة ويلز ما يصل إلى أسبوعين في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في البطن.

تم إدخال كيت ميدلتون، 42 عامًا، إلى مستشفى في لندن أمس لإجراء العملية الجراحية المخطط لها، ومن المتوقع أن تبقى هناك لمدة 10 إلى 14 يومًا.
وستعود الملكة المستقبلية إلى منزلها في وندسور لمواصلة تعافيها، لم تتم مشاركة سبب الإجراء ولكن من المفهوم أنه غير سرطاني،  فقد تعاني كيت ميدلتو لعديد من الأعراض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

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ندبة ثلاث بوصات على الرأس


لدى كيت ندبة بحجم ثلاث بوصات على الجانب الأيسر من رأسها عندما كانت طفلة، وتم رصده لأول مرة في عام 2011 عندما كانت الأميرة تقوم بأول مشاركة ملكية منفردة لها في حفل عشاء خاص في كلارنس هاوس.

وتأكد أنها نتيجة لعملية جراحية أجريت لها عندما كانت طفلة صغيرة، وأوضح بيان رسمي أن "الندبة تتعلق بعملية الطفولة"، لكنه قال إن تفاصيل العملية مسألة خاصة.

وأكدت مصادر ملكية أنها كانت عملية خطيرة للغاية، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات، ومع ذلك قال الجراحون في ذلك الوقت إن الندبة من غير المرجح أن تكون نتيجة ورم وربما تكون ناجمة عن إزالة علامة الولادة.

غثيان صباحي

 

دخلت الأميرة المستشفى لمدة ثلاثة أيام بسبب غثيان الصباح الشديد في عام 2012، أثناء حملها بالأمير جورج، وتم إدخالها إلى مستشفى الملك إدوارد السابع، وهو مستشفى خاص في مارليبون استخدمته العائلة المالكة لأكثر من قرن.

عانت كيت مرة أخرى من التقيؤ الحملي (HG) أثناء حملها بالأميرة شارلوت في عام 2014 والأمير لويس في عام 2018، وشهدت هذه الحالة إعلان الأميرة عن حملها في وقت مبكر، قبل أن تصل إلى مرحلة الـ 12 أسبوعًا الحاسمة.

ومع ذلك، أثناء حمل الأميرة شارلوت والأمير لويس، تم الاعتناء بها في قصر كنسينجتون في لندن بدلاً من المستشفى، يمكن أن يؤدي الزئبق إلى الجفاف الشديد ويعرض الأم والطفل لخطر الحرمان من العناصر الغذائية الأساسية، لأنهما غير قادرين على الاحتفاظ بالطعام والشراب.

يمكن أن يترك المصابون بالقيء ما يصل إلى 30 مرة في اليوم، مع عواقب مرهقة وخطيرة، وكشفت كيت في عام 2020 أنها استخدمت التأمل والتنفس العميق لمساعدتها في السيطرة على أعراضها.

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عملية جراحية في البطن


كشف مساعدون ملكيون اليوم أن الأميرة كانت تخطط لإجراء عملية جراحية في البطن وستقضي ما يصل إلى أسبوعين في المستشفى، وتم إدخال كيت إلى عيادة لندن في مارليبون أمس لإجراء العملية المخطط لها ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى لمدة تتراوح بين عشرة إلى 14 يومًا.

وقال قصر كنسينجتون في لندن إنها ستعود بعد ذلك إلى منزلها في وندسور لمواصلة تعافيها بدعم من عائلتها، ومن المفهوم أنه ليس سرطانيا ولكن لم يتم تقديم تفاصيل أخرى عن الجراحة.

ومن المرجح أن يُنصح الأميرة بالتعافي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بتمارين التنفس العميق والدورة الدموية وتمارين الجذع والوقوف للتعافي من جراحة البطن.

ستعتمد عودة كيت إلى مهامها الرسمية على المشورة الطبية مع اقتراب موعدها، ولكن من غير المتوقع أن تعود إلى المناسبات العامة إلا بعد عيد الفصح.

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