من أجل سنتيمترات.. رجل ينفق آلاف الدولارات ليزيد طوله

حلم كثيرًا بأن يكتسب بعض السنتميترات على طوله ولكن الأمر لم يكن سهلًا كما اعتقد، قام أحد المؤثرين الكولومبيين، بـ دفع 175 ألف دولار لينمو طوله من 5 أقدام و8 بوصات إلى 6 أقدام، إنه يعاني من آلام مبرحة مستمرة.

خضع يفرسون كوسيو، البالغ من العمر 29 عامًا، لعملية جراحية لإطالة الأطراف ، والتي تضمنت كسر ساقيه وزرع قضبان معدنية وتمديدها ببطء، قبل أربعة أشهر، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية".

ولكن بما أن القضبان تفصل عظامه ببطء لتمديدها، فقد قال إن الألم أصبح سيئًا للغاية لدرجة أنه يشعر بأنه سينهار ويحاول بشدة إخراج القضبان، والألم شديد للغاية لدرجة أنه يقاطع نومه باستمرار، حيث يقول السيد كوسيو إنه لا يستطيع الآن النوم إلا حوالي ساعتين كل ليلة كحد أقصى".

وعلى الرغم من أنها مكلفة، إلا أن جراحي التجميل يقدرون أن عدد الرجال الذين يخضعون لهذه الجراحة قد تضاعف في السنوات القليلة الماضية، وقال كوسيو، الذي لديه 11.1 مليون متابع على إنستجرام: "أنا متوتر للغاية، أريد أن ينتهي هذا، لكن هذا غير ممكن، أنا لا أنام جيدًا في الوقت الحالي".

وأشار:"في العادة، أنام من أربع إلى ست ساعات في اليوم، ولكن خلال آخر 11 أو 12 يومًا، لم أتمكن من النوم سوى حوالي ساعتين كحد أقصى، ويتقطع ذلك باستمرار لفترات تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة بسبب الألم في ساقي".

وأضاف: "لقد جربت الحبوب المنومة، لكنها لم تنجح معي، الألم يوقظني وأشعر بالدمار، ربما ستصل إلى نقطة ينهار فيها جسدي ولن أتمكن بعد الآن من التعامل مع الألم أو أي شيء آخر".

وقال كوسيو إنه دفع ما بين 200 مليون و700 مليون بيزو كولومبي مقابل العلاج، الذي يتراوح بين 50 ألف دولار إلى 175 ألف دولار، في عيادة في بوجوتا، عاصمة البلاد.

تضمنت الجراحة قطع العظم في ساقه ثم إدخال قضبان ودبابيس مغناطيسية في كل طرف، وقد ظلت الأجهزة الآن في ساقيه لمدة أربعة أشهر، حيث تعمل على تطويلهما بما يصل إلى ملليمتر واحد، أو 0.04 بوصة، كل يوم باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

ومن المقرر أن تتم إزالتها أثناء الجراحة في 25 يناير، وسيبدأ بعد ذلك إعادة التأهيل حيث يتعلم المشي والركض والجري مرة أخرى.

في مقاطع الفيديو الأخيرة، ظهر في الغالب على كرسي متحرك، وهو يحتاج إلى البقاء فيه بينما تطول عظام الساق، ويوصي الأطباء أيضًا المرضى بالالتزام بنظام غذائي صحي وتناول مكملات الكالسيوم لمساعدة العظام على الشفاء بشكل أسرع.

تشير تقديرات مستشفى الجراحة الخاصة في مدينة نيويورك إلى أن عمليات إطالة الأطراف تحقق معدل نجاح بنسبة 95 بالمائة، يشير المستشفى إلى أن المضاعفات البسيطة مثل التندب وتيبس المفاصل هي مخاطر شائعة ويذكر أن المضاعفات الشديدة نادرة.

وأشار جراح السيد كوسيو إلى أن العملية تستخدم عادة لتصحيح التشوهات التي تجعل أحد الأطراف أطول من الآخر، أو عندما يفقد المريض جزءا من أحد الأطراف في حادث.

ومع ذلك، فقد قدر الأطباء أن عدد الرجال الذين خضعوا لجراحة إطالة الأطراف التجميلية قد تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، وكانت هذه الزيادة جزءًا من الارتفاع العام في الجراحة التجميلية للذكور.

وكشف تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل عام 2019، أنه تم إجراء أكثر من 1.3 مليون عملية تجميل على الرجال في العام السابق، بزيادة قدرها 29 بالمائة بين عامي 2000 و2018.

ويبدو أن طول القامة يتيح للرجال المزيد من الفرص، وبحثت مراجعة أجريت عام 2020 في الآثار الأخلاقية المترتبة على إطالة الطول، ووجدت أن الأشخاص طوال القامة كانوا أكثر عرضة للحصول على دخل أعلى وتعليم أفضل واحتمالات زواج أفضل.