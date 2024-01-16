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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة.. صخور القمر ترشدنا إلى عمره الحقيقي

صدى البلد

يقول العلماء إن صخرة القمر تشكلت قبل 3.5 مليار سنة من نوع فريد من الصهارة، وتمت دراسة العينات التي تم إحضارها إلى الأرض من قبل فريق دولي.

وتظهر تجاربهم في درجات الحرارة العالية مع الصخور المنصهرة وتحليل العينات أن المادة القمرية نشأت في أعماق القمر، ثم اندلعت على سطحه قبل 3.5 مليار سنة، بحسب ما نشرت صحيفة  "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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تمت دراسة العينات التي تم إحضارها إلى الأرض من قبل فريق دولي، وتظهر تجاربهم في درجات الحرارة العالية مع الصخور المنصهرة وتحليل العينات أن المادة القمرية نشأت في أعماق القمر، ثم اندلعت على سطحه قبل 3.5 مليار سنة.

يقدر عمر الأرض بحوالي 4.5 مليار سنة، مع وجود قمرها الصناعي الوحيد الأصغر سنًا بقليل حيث يبلغ عمره 4.46 مليار سنة، تم استبدال الحديد الموجود في الصهارة القمرية بالماغنيسيوم الموجود في الصخور المحيطة.

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ويشير تيم إليوت من جامعة بريستول في مجلة Nature Geoscience إلى أن الصخور البركانية انفجرت في انهيار جليدي من كومة بلورية غير مستقرة على مستوى الكوكب، نشأت عن تبريد محيط الصهارة البدائي.

 

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