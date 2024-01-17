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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أصابعك تكشف سرا خطيرا عن شخصيتك.. تعرف عليه

صدى البلد

كشف العلماء عن طريقة سهلة للتعرف على المريض النفسي في العالم الحقيقي، والأمر كله في أيديهم.

وجدت دراسة أن الأشخاص الذين لديهم إصبع البنصر أطول من السبابة هم أكثر عرضة للميول السيكوباتية، ويقول باحثون من مركز أبحاث تشارلز لو موين في كيبيك إن النتائج تشير إلى أن الاعتلال النفسي قد يكون 'جذرًا بيولوجيًا'.

وقال الباحثون في دراستهم: "في حين أن الأفراد الذين يعانون من مثل هذه السلوكيات يمثلون مشكلة اجتماعية كبيرة ويتسببون في مشاكل، فإن مثل هذا السلوك قد يكون له جذور بيولوجية ويُفهم على أنه استراتيجية سريعة لتاريخ الحياة".

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وقامت الدراسة، التي نشرت في مجلة أبحاث الطب النفسي، بفحص أيدي 80 مشاركًا  44 تم تشخيصهم سريريًا باضطراب استخدام الأمفيتامين (AUD)، أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (ASPD) أو كليهما، و36 من الأشخاص الأصحاء.

أجرى الباحثون مسحًا تفصيليًا لليد اليمنى للمشاركين وأخضعوهم لعدة تقييمات نفسية، بما في ذلك تقييم مصمم لاختبار أنواع شخصية الثالوث المظلم، وأشارت الدرجات الأعلى في هذه الاختبارات إلى أن الشخص لديه مستويات أعلى من السمات السيكوباتية والمعادية للمجتمع.

كشفت النتائج عن وجود صلة واضحة بين انخفاض نسبة 2D:4D البنصر أطول من السبابة والسمات المعادية للمجتمع، بالإضافة إلى الدرجات الأعلى في اختبارات شخصية Dark Triad.


وقد أظهرت الدراسات السابقة أن طول الإصبع يتأثر بكمية هرمون التستوستيرون والإستروجين التي يتعرض لها الجنين في الرحم، ويؤدي ارتفاع هرمون التستوستيرون إلى انخفاض نسبة 2D:4D، بينما يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون إلى ارتفاع نسبة 2D:4D.

وقال سيرج براند، الباحث الرئيسي في الصحيفة، لموقع أخبار علم النفس PsyPost: "كلما ظهرت على المشارك البالغ علامات المرض النفسي، كلما بدا أن هذا الشخص البالغ قد تعرض لتركيزات أعلى من هرمون التستوستيرون وانخفاض تركيزات هرمون الاستروجين خلال فترة ما قبل الولادة من الحياة".

ومع ذلك، يؤكد السيد براند أيضًا على أن نسبة 2D:4D المنخفضة ليست مؤشرًا مؤكدًا على الاعتلال النفسي، وأضاف: "من المهم أن نفهم أن نسبة أطوال الأصابع كدليل على التعرض المحدد للمنشطات الجنسية قبل الولادة لا ينبغي أن تُفهم على أنها مصير الشخص الذي لا رجعة فيه".

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إن نسبة 2D:4D ليست مجرد علامة على سمات الشخصية المعادية للمجتمع، ببساطة، يميل الذكور إلى أن يكون لديهم أصابع بنصر أطول بسبب زيادة مستويات هرمون التستوستيرون أثناء النمو.

وأظهرت النتائج أيضًا أن الرجال يميلون إلى أن تكون لديهم نسبة 2D:4D أقل من النساء، بغض النظر عن أي ميول سيكوباتية.

نظرًا لارتباطها بمستويات هرمون التستوستيرون، فإن وجود حلقة أطول من السبابة يرتبط أيضًا بأداء أفضل في الرياضة لدى كل من الرجال والنساء.

على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على 104 رياضيات أولمبيات أن نسب 2D:4D لديهن أقل بكثير من عامة الناس، وقد ارتبط هذا أيضًا بدرجات أعلى في قوة القبضة وارتفاع أعلى في القفز لدى لاعبي كرة القدم.

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