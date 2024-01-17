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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكبر جبل جليدي في العالم ينهار .. تفاصيل

صدى البلد

تُظهر الصور ومقاطع الفيديو الجديدة أن أكبر جبل جليدي في العالم، A23a، يتآكل بشكل مطرد أثناء انجرافه بعيدًا عن القارة القطبية الجنوبية.

تشكل مياه المحيط كهوفًا وأقواسًا في الجبل الجليدي الضخم على شكل أسنان، والذي تبلغ مساحته 1540 ميلًا مربعًا، أي أربعة أضعاف مساحة لندن الكبرى.

وكما هو الحال مع التآكل الساحلي للأرض، تصطدم الأمواج بالجبل لتجعل الفجوات تكبر بشكل مطرد حتى ينهار الجزء العلوي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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يتآكل A23a تدريجيًا بسبب الأمواج ويذوب بسبب المياه الدافئة، حيث ينجرف بشكل مطرد نحو الشمال، بعد 30 عامًا من ثباته في قاع المحيط، ويجب تتبع الأجسام الكبيرة مثل A23a باستمرار بعد الانقطاع لأنها يمكن أن تشكل تهديدًا للسفن، وكذلك الحياة البرية.

قامت EYOS Expeditions، التي وصلت إلى A23a يوم الأحد، بنشر طائرة بدون طيار لالتقاط أحدث اللقطات من الجو، وقال إيان ستراشان، قائد البعثة، لبي بي سي: "لقد رأينا أمواجا بارتفاع ثلاثة أو أربعة أمتار تصطدم بالجبل".

وأوضحت :"كانت هذه تشكل شلالات من الجليد - وهي حالة مستمرة من التآكل"، قال مصور الفيديو "ريتشارد سايدي":"إن A23a كبير بشكل مذهل ويمتد بقدر ما يمكنك رؤيته في كلا الاتجاهين"، كما أضاف :"في الواقع، لا أعتقد أننا نستطيع أن نفهم مدى ضخامة هذا الأمر؛ وقال: 'لا يمكننا أن نعرف حجمها إلا من خلال العلم، بالتأكيد كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تصويرها".

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وكما هو موضح في الصور الجديدة، فإن تآكل الجبال الجليدية يحدث بطريقة مشابهة لتآكل الأرض، ولكن ليس ببطء، وتضرب الأمواج القوية بشكل متكرر قاعدة الجبل لتحدث فجوات وشقوق صغيرة، والتي تصبح أكبر فأكبر بمرور الوقت.

تتسع هذه الثقوب في النهاية لتصبح كهوفًا ثم أقواسًا أكبر، حتى ينهار السقف الطبقة العليا من الجليد بسبب نقص الدعم الموجود تحتها.

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