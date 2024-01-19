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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب خريطة.. أمريكا تضع الصين في قفص الاتهام من جديد

صدى البلد

رسم العلماء الصينيون خريطة للتركيب الجيني لفيروس كورونا المسبب للوباء قبل شهر تقريبًا من نشره، مما يثير تساؤلات حول ما عرفه هؤلاء العلماء ومتى عرفوا ذلك.

حصلت لجنة تابعة للكونجرس على وثائق حكومية فيدرالية تظهر أن الدكتورة ليلي رين، العالمة في معهد بيولوجيا مسببات الأمراض ومقره بكين، قامت بتسلسل الفيروس الجديد في 28 ديسمبر، والذي كانت الحكومة تصفه في ذلك الوقت بالالتهاب الرئوي الفيروسي لسبب غير معروف.

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ويؤكد الشكوك أن الصينيين كانوا يدرسون الفيروس قبل الإعلان عنه للعالم، وهو تأخير يقول الخبراء إنه كلف أرواحًا لا حصر لها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إن الفيروس المتسلسل بالكامل والذي كان من شأنه أن يسمح للعلماء بالبدء في تطوير الأدوية واللقاحات، ويمنحهم فهم أفضل لكيفية سلوك الفيروس - لم يكن متاحا لمنظمة الصحة العالمية حتى 11 يناير.


وقام الدكتور رين بتحميل الخريطة الجينية للفيروس إلى قاعدة بيانات تديرها المعاهد الوطنية للصحة، ولكن أول منشور معروف جاء في 11 يناير، وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضًا إن تسلسل الفيروس تمت مشاركته مع ما يعادل مركز السيطرة على الأمراض في الصين في 5 يناير ولكن لم يتم الإعلان عنه عالميًا للعلماء.

ويضيف الكشف الأخير الصادر عن لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، التي تتمتع بسلطة قضائية على القضايا المتعلقة بالصحة، إلى قائمة طويلة من القرائن التي تشير إلى أن الحكومة الصينية حجبت معلومات قيمة حول الفيروس وأصوله ومدى انتشاره.

وقال جيسي بلوم، عالم الفيروسات في مركز فريد هاتشينسون للسرطان في سياتل، لصحيفة وول ستريت جورنال: 'إنه يسلط الضوء على مدى الحذر الذي يجب أن نكون عليه بشأن دقة المعلومات التي نشرتها الحكومة الصينية، من المهم أن نضع في اعتبارنا مدى قلة ما نعرفه".

وقالت النائبة كاثي مكموريس رودجرز، وهي عضو رفيع المستوى في لجنة الطاقة والتجارة التي يقودها الجمهوريون، إن الصين تعمدت حجب معلومات مهمة. ومنذ ذلك الحين، مات أكثر من مليون شخص، وأصيب عدد أكبر بمرض شديد.

وقال الجمهوري إن حقيقة قيام العلماء الصينيين بتسلسل الفيروس قبل وقت طويل من نشره للعامة تظهر أن الولايات المتحدة 'لا يمكنها الوثوق في أي مما يسمى بـ'الحقائق' أو البيانات التي قدمها الحزب الشيوعي الصيني، وتثير تساؤلات جدية حول شرعية أي نظريات علمية تستند إلى' على مثل هذه المعلومات.

تم توثيق الدكتور رين في السجلات التعاقدية كمشارك في مشروع تموله الولايات المتحدة، ويهدف هذا المشروع إلى التحقيق في انتقال فيروسات كورونا من الحيوانات إلى البشر.

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بعد تحميل التسلسل إلى قاعدة بيانات المعاهد الوطنية للصحة، قامت الدكتورة رين بإزالته في 16 يناير عندما حثتها الوكالة الأمريكية على طرح المزيد من الأسئلة حول النتائج التي توصلت إليها،في 12 يناير تلقت المعاهد الوطنية للصحة ونشرت تسلسل SARS-CoV-2 من مصدر آخر.

وأشرفت على بحثها، الذي تضمن جمع عينات من الخفافيش في الصين، منظمة EcoHealth Alliance غير الربحية، والتي حظيت باهتمام عالمي في أعقاب الوباء لدورها في تمويل الأبحاث 'المحفوفة بالمخاطر' في معهد WIV قبل ظهور كوفيد.

وقد ظهر منذ ذلك الحين أن تحالف EcoHealth قدم مبلغ 3.3 مليون دولار أمريكي للتجارب.

في حين أن نتائج اللجنة لا تقدم تفاصيل حول احتمال أن يكون فيروس كورونا قد نتج عن الأبحاث التي جعلت الفيروس أكثر ضراوة و/أو قابلاً للانتقال، فإن الخطوة الهادفة على ما يبدو لإخفاء تلك التفاصيل أخرت الوقت الذي كانت هناك حاجة إليه بشدة للحد من انتشار المرض عبر الولايات المتحدة. .

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