كيف تحافظ على طعامك من الفساد لأطول فترة؟.. خبيرة تغذية تجيب

تصيب الأمراض المنقولة بالغذاء عشرات الآلاف من الأمريكيين سنويًا، حيث تتلوث الفواكه والخضروات واللحوم بالبكتيريا التي يمكن أن تسبب مضاعفات طبية خطيرة.

تشمل الأمراض الناجمة عن الطعام الفاسد النوروفيروس والسالمونيلا والإشريكية القولونية والليستيريا - وكلها يمكن أن تسبب الحمى والقيء والتشنج والإسهال. هناك الملايين من الحالات من هذه الحالات سنويًا في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى دخول عشرات الآلاف من المرضى إلى المستشفيات.

يمكن أن تتعرض الأطعمة لهذه الأشياء إذا لامست الأسطح أو الماء الذي يحتوي على براز الحيوانات، في حين أن المنتجات يمكن أن تفسد قبل أن تصل إلى أرفف المتاجر وقبل تخزينها في مخزن المؤن الخاص بك، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر على سلامة الأغذية بمجرد وصول البقالة إلى المنزل.

تشارك عالمة الأغذية بريتاني تاورز لويس منشورات 'العلم في 60 ثانية' على موقع TikTok الخاص بها، لتزويد المتابعين بحقائق تتعلق بعلوم الغذاء والسلامة، بدءًا من متابعة تواريخ انتهاء الصلاحية إلى ما يجب فعله بالموز الفاسد.



لتجنب الأمراض التي تنقلها الأغذية وإطالة العمر الافتراضي لمشترياتك من البقالة، قالت لويس لشبكة CNN، إن هناك أربعة أشياء رئيسية يجب وضعها في الاعتبار عند محاولة الحفاظ على نضارة مطبخك المجهز بالكامل: الوقت والأكسجين والرطوبة والضوء.

وقالت لويس:"من الواضح أنه كلما احتفظت بشيء ما لفترة أطول، فإنه سيفسد في النهاية"، في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها بعنوان 'العلم في 60 ثانية'، قالت لويس إنه من المهم وضع التاريخ 'الأفضل بحلول' في الاعتبار، ولكنه ليس التاريخ النهائي.

وقالت إن اتباع تاريخ انتهاء الصلاحية على عبوة الطعام يعتمد على عدد من الجوانب، بما في ذلك كيفية تخزين الطعام وماهية الطعام.

إذا جاء تاريخ انتهاء صلاحية المنتج وانتهى، فمن غير المرجح أنك ستحتاج إلى التخلص منه، وأوضحت: "تضع الشركات تواريخ أفضل على المنتجات الغذائية لإعطاء المستهلكين إشارة إلى متى قد تنخفض جودة المنتج".

ومع ذلك، هناك العديد من الجوانب التي يمكن أن تجعل الطعام يفسد قبل تاريخ انتهاء الصلاحية أو التي يمكن أن تبقيه طازجًا بعد التاريخ الموجود على العبوة.

والأهم من اتباع التاريخ بدقة، ينصح لويس الناس باستخدام حواسهم، وقالت: "إذا كانت رائحتها أو شكلها أو طعمها غريبًا، فيجب عليك التخلص منها على الأرجح"،ومع ذلك يمكن أن تستمر الأطعمة بعد تاريخ صلاحيتها الأفضل، لذلك يمكن لحواسنا أن تساعدنا في الحفاظ على سلامتنا وتساعدنا أيضًا في تقليل هدر الطعام.

لذا تذكر أن تستخدم التاريخ الأفضل كدليل ومع مرور الوقت، وتوضح لويس أن الأكسجين يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في جودة الطعام، وهناك الكثير من التفاعلات التي يمكن أن تحدث للطعام عند تركه معرضًا للهواء، بما في ذلك الأكسدة. الأكسدة هي العملية المسؤولة عن تدهور جودة المنتجات الغذائية، بما في ذلك النكهات السيئة والروائح الكريهة.

كما أنه يتسبب في تحول بعض الأطعمة المقطعة إلى اللون البني، مثل التفاح، وهناك عملية أخرى يمكن أن تتسبب في تحول الأطعمة إلى اللون البني وفسادها وهي إطلاق الإيثيلين، وهو الغاز الذي يتسبب في نضج الفواكه والخضروات.

إذا سبق لك أن تلقيت نصيحة بوضع طعام في كيس به موز حتى ينضج بشكل أسرع فذلك لأن الموز من الأطعمة المناخية وهي الأطعمة التي تنتج الإيثيلين.



لذا، إذا كنت تتطلع إلى الحفاظ على المنتجات لأطول فترة ممكنة، ينصح لويس بإبقاء العناصر منفصلة وبعيدة عن بعضها البعض.

الجانب الثالث المهم لسلامة الأغذية الذي ذكره لويس هو الرطوبة، مما يزيد من نمو الميكروبات،وقال لويس إنه يجب تجنب التعرض للرطوبة لأنها يمكن أن تؤدي إلى نمو البكتيريا والعفن على الأطعمة.

ومن العناصر المهمة التي يجب الحفاظ عليها جافة الخس، ولكن فقط بعد شطفه أولاً، فالخس هو السبب الشائع للأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، مثل الليستيريا والإشريكية القولونية.

وللمساعدة في منع فساد خضار السلطة قبل أن تتاح لك فرصة استخدامها، فإن شطف أوراقك بمزيج من الماء والخل يمكن أن يساعد، ولكن تأكد من تجفيفها جيدًا بعد ذلك.

قالت لويس: "إذا لاحظت أن أوراقك لا تدوم لفترة طويلة، فإن الطريقة الصحيحة للحفاظ عليها هي شطفها بالخليط ثم التأكد من أنها جافة تمامًا، لن يساعد الخل في قتل البكتيريا أو مراقبتها فحسب، بل إنه أيضًا حمضي جدًا ومعظم البكتيريا لا تحب البيئات الحمضية".

وأضافت لويس أنه من الضروري أيضًا التخلص من الرطوبة: "البكتيريا تحب الماء، وهذا هو ما تستخدمه للنمو. كلما حاولت إزالة المزيد من الماء من الأوراق، كلما طالت مدة بقائها".

للقيام بذلك، يمكنك وضع منشفة ورقية في حاوية التخزين مع الخس للمساعدة في امتصاص بعض الرطوبة، وفي نصيحتها الأخيرة، توضح لويس أن الضوء يمكن أن يتسبب في فساد الأطعمة بشكل أسرع. على سبيل المثال، عندما تتعرض البطاطس للضوء، فإنها يمكن أن تتحول إلى اللون الأخضر وتنمو براعم، ولمنع البطاطس من نمو أجزاء جديدة، يجب عليك تخزينها في مكان بارد ومظلم.