مدن تغرق بحضارتها تحت الماء.. تعرف عليها

لأكثر من 2000 عام، أبهرت مدينة أتلانتس المفقودة الباحثين عن الكنوز والمستكشفين، ولكن على الرغم من النظريات التي لا تعد ولا تحصى وعقود من البحث، ظلت المدينة المفقودة مفقودة بعناد.

في حين أن أتلانتس في حد ذاتها قد لا تكون أكثر من مجرد أسطورة، إلا أن علماء الآثار اكتشفوا مدنًا غارقة حقيقية في جميع أنحاء العالم، من بلدة ملعونة في ألمانيا إلى هرم غامض تحت الماء في اليابان، قد تكون هذه العوالم الغارقة أكثر غرابة من أي أسطورة.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا يكشف المدن المفقودة الغارقة حول العالم

أتلانتس

ورد ذكر أسطورة أتلانتس في كتابات الفيلسوف اليوناني أفلاطون حوالي عام 360 قبل الميلاد، فيقول أفلاطون في حواراته إنه كانت هناك ذات يوم حضارة عظيمة ومتقدمة غرقت في المحيطات بعد أن ضربتها زلازل وفيضانات عنيفة.

ومع ذلك، لم يبدأ بعض الناس في التكهن بوجود بعض الحقيقة وراء هذه الحكايات إلا في القرن التاسع عشر، وفي عام 1882، نشر إغناتيوس دونيلي، الكاتب والسياسي الأمريكي، كتاب "أتلانتس: عالم ما قبل الطوفان" الذي أشار إلى أن أتلانتس كانت قارة مفقودة دمرها فيضان الكتاب المقدس.

ومنذ ذلك الحين، زعم عدد من النظريات الجامحة أن أتلانتس موجود في كل مكان من القارة القطبية الجنوبية إلى مثلث برمودا.

فبينما كان العلماء الزائفون يبحثون عن أدلة عند أفلاطون، اكتشف علماء الآثار الحقيقيون في الواقع العديد من المدن الغارقة الرائعة.

هيراكليون في مصر



اكتشف علماء الآثار، مختبئين في المياه قبالة ساحل الإسكندرية، بقايا مدينة كانت ذات يوم عظيمة، فقد كانت ثونيس هيراكليون ذات يوم بوابة مصر القديمة إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي مدينة ميناء مزدهرة مبنية على امتداد مجموعة مترابطة من الجزر والمستنقعات.

وفي تشابه مذهل مع أتلانتس، انزلقت هذه المدينة العظيمة، التي بنيت قبل 2700 عام، تحت المياه بعد أن ضربها زلزال.

ومع ذلك، على الرغم من حضورها الهائل في السابق، سرعان ما تلاشت هذه المدينة في غياهب النسيان، ولم يُذكرها إلا على أنها المكان الذي وصل فيه هرقل لأول مرة إلى أفريقيا وحيث لجأت هيلين سبارتا ذات مرة إلى الأساطير اليونانية.

لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2000 عندما عثر الغواصون لأول مرة على القطع الأثرية الغارقة، وأدرك الباحثون أن المدينة كانت مخفية، بعيدًا عن الأنظار، لآلاف السنين.

رونغهولت في ألمانيا



وفي هذا العام فقط اكتشف الباحثون المدينة المعروفة باسم 'أتلانتس ألمانيا'، كانت مدينة رونغهولت ذات يوم مركزًا تجاريًا ثريًا على بحر الشمال، وكانت موطنًا لحوالي 3000 شخص.

لكن لعدة قرون، تساءل الباحثون عما إذا كانت رونغولت مجرد قصة تحذيرية، ووفقًا للأسطورة، تم لعن المدينة كعقاب على احتفالات سكانها المخمورين ودمرها فيضان عظيم.

أما عن الأسطورة المحلية، قامت مجموعة من السكان المحليين بشرب خنزير قبل إجبار الكاهن على أداء طقوسه الأخيرة، ومع ذلك يعرف علماء الآثار الآن أن هناك حقيقة لهذه الشائعات أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

في عام 1362، اجتاحت عاصفة ضخمة دفاعات المدينة ضد الفيضانات، مما أدى إلى إغراق المستوطنة وأدى إلى هجرها.

ومنذ ذلك الحين، ظلت البلدة مدفونة على عمق 130 قدمًا (40 مترًا) تحت المسطحات الطينية على الساحل الشمالي لألمانيا لأكثر من 660 عامًا.

ويستخدم الخبراء الآن التقنيات المغناطيسية لرسم خريطة لتخطيط المدينة، وقد عثروا حتى على بقايا كنيستها الرئيسية.

بافلوبيتري في اليونان



في حين أنه من المسلم به على نطاق واسع أن قصة أفلاطون عن أتلانتس هي أسطورة، إلا أن بعض النظريات تشير إلى أنها ربما كانت إشارة إلى الحضارة المينوية الجبارة.

حكم هؤلاء الأشخاص القدماء معظم أنحاء اليونان منذ حوالي 3000 إلى 1100 قبل الميلاد من مركز قوتهم في جزيرة كريت.

وتعد بافلوبيتري، المدينة الغارقة في جنوب لاكونيا، واحدة من أفضل الآثار المحفوظة لإمبراطورية العصر البرونزي، ونن المحتمل أنها استقرت لأول مرة منذ ما يقرب من 5000 عام، حوالي 2800 قبل الميلاد، وكان من الممكن أن تكون أعجوبة التنظيم القديم وموطنًا لحوالي 2000 شخص.

مع المنازل شبه المنفصلة والحدائق والشوارع المرتبة، فإنها تقدم لمحة نادرة عن قوة هذه الحضارة المبكرة المتقدمة.

نصب يوناجوني التذكاري في اليابان



في عام 1987، اندهش كيهاشيرو أراتاكي، وهو غواص محلي، عندما اكتشف ما يبدو أنه هرم ضخم قبالة ساحل جزر ريوكيو جنوب اليابان.

ما وجده أراتاكي كان عبارة عن صرح بقياس 165 × 65 قدمًا (50 × 20 مترًا) من درجات حجرية منحوتة على ما يبدو، ويعتقد الخبراء أن هذا الهيكل الذي كان يُطلق عليه ذات مرة اسم 'أتلانتس اليابان'، يعود إلى أكثر من 10000 عام.

في حين أن بعض النظريات متحمسة للغاية مما يشير إلى أن هذا قد تم بناؤه بواسطة حضارة قديمة خارقة، فقد يكون هناك أيضًا تفسير أكثر عقلانية، يشبه إلى حد كبير جسر العمالقة في أيرلندا الشمالية، يمكن أن يكون هذا ببساطة تكوينًا طبيعيًا للبازلت الذي يميل إلى تكوين كسور مستقيمة جدًا.

ومع ذلك، بالنسبة لأي شخص لديه الشجاعة الكافية للغوص في هذا الهيكل المذهل شخصيًا، فمن غير المرجح أن تجعل المعرفة الأمر يبدو أقل غرابة.

بورت رويال في جامايكا



عندما نفكر في مدينة تنزلق تحت الأمواج، قد نميل إلى تخيل حدوث ذلك في مكان ما في الماضي القديم، ولكن بورت رويال، جامايكا، شهدت بالفعل لحظاتها الكارثية منذ أقل من 400 عام.

أصبحت هذه المستوطنة الآن موقع بورت رويال الحديث، وربما اشتهرت بكونها موطن مطار نورمان مانلي الدولي، وكانت في السابق مركزًا سيئ السمعة للقراصنة.

كانت المدينة سيئة السمعة بسبب شرب الخمر والمشتغلين بالأعمال المنافية للآداب والعنف لدرجة أنها أُطلق عليها لقب "المدينة الأكثر شرًا وخطيئة في العالم"،

ومع ذلك، في عام 1692، ضرب زلزال مدمر المدينة، مما أدى إلى غرق 33 فدانًا من المستوطنة ومقتل 2000 شخص، ولا تزال العديد من المنازل سليمة وغير مضطربة تقريبًا تحت المياه الساحلية الضحلة.



بايا في إيطاليا



ربما تكون مدينة بايا قد ضاعت مع مرور الوقت، ولكن منذ 2000 عام مضت كانت هذه مدينة لاس فيجاس الإيطالية، كانت مدينة بايا، مدينة الخطيئة الرومانية الحقيقية، مدينة احتفالات لا تتوقف حيث جاءت النخبة الثرية في الإمبراطورية للاسترخاء.

اشتهرت المدينة بينابيعها الساخنة وتفاخرت بمنتجع صحي يُزعم أنه يعالج أي مرض، ومع ذلك، فإن النشاط الزلزالي الذي غذّى تلك الينابيع أدى في النهاية إلى زوال المدينة وتسبب في انزلاقها إلى خليج نابولي.

وقد وجد الباحثون فسيفساء معقدة وتماثيل رخامية تزين قاع البحر الآن، كما إن بقايا الحمامات وحتى أحواض الأسماك المستخدمة لتربية الثعابين للذواقة الرومانيين توفر نافذة محيرة على الحياة المنحلة لسكانها.

أصبح الموقع الذي تم الحفاظ عليه جيدًا بشكل ملحوظ الآن مصدرًا حيويًا للمعلومات حول الإمبراطورية الرومانية.