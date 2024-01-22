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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير مروع .. الفيروسات السيبيرية الزومبي قد تعود للحياة وتهدد العالم

صدى البلد

تذوب فيروسات الزومبي القاتلة والمتجمدة في التربة الصقيعية في القطب الشمالي بسبب تغير المناخ، مما يثير مخاوف من أنها قد تؤدي إلى تفشي الوباء العالمي القادم.

لقد افترض العلماء منذ فترة طويلة أن أعماق التربة الصقيعية في سيبيريا تخفي ميكروبات عمرها مليون عام، وهي أشكال حياة أقدم بكثير من الجنس البشري، الذي ظهر قبل 300 ألف عام، وهو صغير نسبيا.

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ويعني الانفصال الذي دام 700 ألف عام أنه في حالة ذوبان الجليد من موطنهم الحالي في أعماق الجليد، فإن البشر غير مجهزين بشكل جيد لصدهم.

وخلافا لأمراض أخرى مثل الأنفلونزا، التي كانت موجودة لفترة طويلة حتى أنه ليس لها مكان رسمي في السجل التاريخي، لم يطور البشر وسائل حماية للأجيال من هذه الفيروسات الخارقة التي لم يتم اكتشافها بعد.
إن التعرف على هذه الميكروبات، المعروفة باسم ميكروبات متوشالح،  دفع العلماء الآن إلى إصدار تحذير عاجل.

ومن بين العلماء الذين حذروا عامة الناس جان ميشيل كلافيري، أستاذ علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية في جامعة إيكس مرسيليا في مرسيليا، فرنسا، وقال البروفيسور كلافيري إن تحليلات التهديدات الفيروسية الناشئة تركز بشكل خاطئ على الجنوب العالمي، حيث من المعروف أن الأمراض تنتشر وتتحرك شمالًا.

وقال لصحيفة الجارديان إن هذا مجرد إشراف، حيث تلوح الأمراض في الأفق أيضًا في الشمال، في المناطق المغطاة حاليًا بالجليد، وقال الأكاديمي: “في الوقت الحالي، تركز تحليلات التهديدات الوبائية على الأمراض التي قد تظهر في المناطق الجنوبية ثم تنتشر شمالاً”.

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على النقيض من ذلك، لم يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام لتفشي المرض الذي قد يظهر في أقصى الشمال ثم ينتقل جنوبًا، وأعتقد أن هذا خطأ غير مقصود "هناك فيروسات لديها القدرة على إصابة البشر وبدء تفشي مرض جديد".

وجد العلماء بقيادة البروفيسور كلافيري في عام 2014 أن هذه الفيروسات السيبيرية الزومبي، لا يزال بإمكانها إصابة الكائنات وحيدة الخلية المزروعة.

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