عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناسا تستنجد بـ المدنيين لكشف لغز .. تفاصيل

صدى البلد

تفتح وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء أبوابها للمدنيين، وذلك ليصبحوا علماء فلك هواة أثناء بحثهم عن إجابات حول الانفجارات الغامضة في الفضاء.

فقد يُطلب من المواطنين 'Burst Chasers' قراءة الإشارات الصادرة عن الأحداث، والمعروفة باسم انفجارات أشعة جاما (GRBs)، وفك تشفير ما قد يقوله الكون.

txt

التغير المناخي يخفض متوسط أعمار الناس .. كيف ذلك؟

txt

لو تايه اسأل راجل وابعد عن السيدات.. لهذا السبب

أشعة جاما هي شكل ساطع من الأضواء يأتي من على بعد مليارات السنين الضوئية من الأرض، وتعتقد وكالة الفضاء الأمريكية أن أصول الأعجوبة الكونية تعيش في النبضات المنبعثة.

سيقوم العلماء المتطوعون بفحص أي انفجارات بطيئة للطاقة يكتشفها تلسكوب مرصد نيل جيرلز سويفت وسيقدمون نتائجهم من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجى اكتشاف انفجارات GRB لأول مرة في الستينيات، ومنذ ذلك الحين أذهلت العلماء في جميع أنحاء العالم، ولكنها أثارت أيضًا عملية بحث لمعرفة أسباب هذه الانفجارات العنيفة.

عندما تموت النجوم أو الثقوب السوداء، فإنها تطرد المواد بسرعات قريبة من سرعة الضوء، وومضات قوية ساطعة وقصيرة العمر من أشعة جاما يمكن اكتشافها بواسطة الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض.

ولا يمكن رؤية المجالات المغناطيسية بشكل مباشر، لكن التلسكوبات مثل هابل تلتقط بصمة مشفرة في الضوء الناتج عن الجسيمات المشحونة، أو الإلكترونات، التي تدور حول خطوط المجال المغناطيسي.

وقد التقطت التلسكوبات الأرضية أيضًا هذا الضوء، الذي سافر لملايين السنين عبر الكون، ووصفت وكالة ناسا النبضات بأنها "ومضات قصيرة من أشعة جاما وهي واحدة من أكثر الانفجارات نشاطًا في الكون".

txt

أكبر جبل جليدي في العالم ينهار .. تفاصيل

txt

أصابعك تكشف سرا خطيرا عن شخصيتك.. تعرف عليه

وأضافت الوكالة أنه على الرغم من أنهم يعرفون ما ترتبط به أشعة جاما، إلا أن "الكيفية التي تنتج بها هذه الأحداث نبضات بمثل هذه المجموعة المتنوعة من الخصائص تظل لغزًا".

ففي نداء يائس، خلصت ناسا إلى ما يلي: "نحن بحاجة لمساعدتكم لفرز هذه النبضات لفهم كيفية إنشاء نبضات أشعة جاما القوية هذه بشكل أفضل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

التموين توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن الذهب.. وهذا موعد استقرار الأسعار

رفض نصائح معاونيه| سر تمسك فيتوريا بهذا اللاعب أساسيًا أمام الرأس الأخضر.. وهل له بديل ؟

موضوعات متعلقة

التغير المناخي يخفض متوسط أعمار الناس .. كيف ذلك؟

لو تايه اسأل راجل وابعد عن السيدات.. لهذا السبب

ملكة بريطانيا المستقبلية تخضع لعملية جراحية خطيرة.. ما القصة؟

بسبب خريطة.. أمريكا تضع الصين في قفص الاتهام من جديد

أكبر جبل جليدي في العالم ينهار .. تفاصيل

أصابعك تكشف سرا خطيرا عن شخصيتك.. تعرف عليه

الكاميرات تفضح مرض ترامب مرشح المستقبل الأمريكي

من أجل سنتيمترات.. رجل ينفق آلاف الدولارات ليزيد طوله

ترشيحاتنا

أحمد موسى يطرح تساؤلات للجمهور بعد قرار محمد صلاح الرحيل لليفربول

3 كوارث تكشف مأزق رحيل «صلاح».. خبير لوائح يفضح ليفربول ومغربي يُورِّط الجميع|تفاصيل

طائرة خاصة.. ناقد رياضي يكشف تفاصيل عودة محمد صلاح لليفربول

ناسا تستنجد بـ المدنيين لكشف لغز .. تفاصيل

أسباب استمرار أزمة ارتفاع السجائر بالأسواق| خطة لضبط الأسعار وإجراءات ضد التاجر المخالف

الدعاء المستحب في شهر رجب.. 3 كلمات للتيسير والعتق رددها طوال الشهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ساحر.. شيرين رضا تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

بسبب ملامحها وصوتها.. البلوجر مريم مكاوي ترد على إشاعات منتقديها: رفعت قضية

إعدام لويس السادس عشر ملك فرنسا بالمقصلة.. ماذا كانت تهمته؟

هنرجعه يشيل الكاس| التفاصيل الكاملة لمغادرة صلاح معسكر المنتخب.. هذا ما حدث في 12 ساعة

فيديو

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ