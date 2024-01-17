الكاميرات تفضح مرض ترامب مرشح المستقبل الأمريكي

على الرغم من قراره بـ خوض الانتخابات الرئاسية القادمة في أمريكا، يحذر الأطباء من أن دونالد ترامب بدا متعبًا وهزيلًا وغير مستقر على قدميه في الأشهر الأخيرة.

بدا الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، والذي عادة ما يكون مليئًا بالطاقة والكاريزما، ضعيفًا وغير مستقر على نحو غير معهود عندما دخل إلى فندق "في دي موين" بعد يوم حافل من الحملات الانتخابية ليلة السبت.

وقال الدكتور ستيوارت فيشر، طبيب الطب الباطني في نيويورك :"لم أر ترامب بهذه الهيئة من قبل، فالمشي مسألة، والتوازن مسألة أخرى. لقد بدا قليلاً كما لو كان على متن سفينة في البحر".

وخلال خطاب الفوز الذي ألقاه مساء الاثنين في الحزب، أشار المعلقون إلى أن ترامب كان أقل حيوية من المعتاد وكان صوته منخفضا. تم تقديم نقد مماثل حول إعلانه الرئاسي في عام 2022.

شابت حملته الانتخابية الثالثة سلسلة من الزلات التي يبدو أنها تتزايد بوتيرة متسارعة، بما في ذلك الخلط بين باراك أوباما والرئيس الحالي والخطأ في اسم المدينة التي كان يتحدث فيها.

وقال الدكتور كيث فوسيل، طبيب الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن الرئيس السابق بدا مرهقًا للغاية، وسط جدول حملته الانتخابية العدواني والمشاكل القانونية المتزايدة.

يقول الدكتور فيشر: "إنه يظهر لك أنه يتقدم في السن، وأعتقد أن هذه هي أفضل طريقة للتعبير عن الأمر، استغل منتقدو ترامب قائمة زلاته المتزايدة واستخدموها لمواجهة الهجمات ضد عمر الرئيس جو بايدن وضعفه".

لكن الدكتور "فوسيل" قال :"إنه لا يرى أي شيء عصبي يحدث' عندما يتعلق الأمر بترامب"، وقال المعلقون وزملاؤه السياسيون وحتى نائبة السكرتير الصحفي السابقة للبيت الأبيض، سارة ماثيوز، إن سلوك ترامب أصبح أكثر إرهاقًا بشكل واضح في الأشهر الأخيرة.

وادعى الكثيرون أيضًا أن اللياقة البدنية لترامب تبدو أنحف ووجهه أكثر هزالًا في الآونة الأخيرة، وكانت هناك شائعات بأن الرئيس السابق قد فقد وزنه بمساعدة أدوية فقدان الوزن الرائجة مثل Ozempic وWegovy.

وأضاف الدكتور فيشر، الذي انتقد نظام ترامب الغذائي وعادات نومه في الماضي: "لا يمكنك خداع الطبيعة الأم، وإذا لم تكن تتمتع بحياة صحية، أو إذا كنت سيئ الحظ بما يكفي للإصابة بأحد الأمراض المزمنة المتعددة. سوف تتقدم في السن بسرعة أكبر، وبعد ذلك سوف يُسدل الستار".

لكن الدكتور فيشر حذر من المبالغة في تقدير سلوك ترامب في ولاية أيوا، مشيراً إلى الطقس البارد القارس، وتتسبب درجات الحرارة الباردة في انقباض الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم الغني بالأكسجين ويؤدي إلى التشنج وضعف الحركة والتنسيق.

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى تصلب العضلات وفقدان الإحساس، وهو ما قد يفسر مشيته المتثاقلة، وأضاف الدكتور فيشر: "درجات الحرارة منخفضة للغاية، ليس الأمر كما هو الحال في مدينة نيويورك، حيث تبلغ درجة الحرارة 30 تحت الصفر أو نحو ذلك، بالإضافة إلى ذلك، هناك رياح باردة، ويمكنك رؤيته وهو يدخل مباشرة. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى خمس دقائق للتأقلم تمامًا بمجرد دخولك إلى الداخل".