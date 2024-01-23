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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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منوعات

ساعة آبل تنقذ حياة سيدة على متن طائرة.. ما القصة؟

صدى البلد

تمكنت ساعة "آبل" بإمكانياتها أن تنقذ حياة سيدة وهي معلقة في السماء، ويرجع الفضل في إنقاذ السيدة إلى ميزات الأكسجين في الدم المتاحة في Apple Watch وذلك عندما أصبحت غير مستجيبة أثناء الرحلة.

وكانت المرأة البريطانية، البالغة من العمر 70 عامًا، التي لم يذكر اسمها، تعاني من ضيق في التنفس على متن رحلة جوية من المملكة المتحدة إلى إيطاليا، مما دفع المضيفين إلى البحث عن طبيب على متن الطائرة للمساعدة في حالة الطوارئ.

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حتى جاء راكب وطبيب خدمة الصحة الوطنية (NHS) "رشيد رياض" لمساعدتها وسأل طاقم الرحلة عما إذا كان لديهم ساعة Apple Watch لمراقبة الأعضاء الحيوية للمرأة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وتعمل ميزة الأكسجين في الدم على قياس النسبة المئوية للأكسجين الذي تحمله خلايا الدم الحمراء من رئتيك إلى بقية الجسم، وترتبط المستويات المنخفضة بمشاكل في التنفس.

وقال رياض إن ساعة أبل ساعدته في تحديد انخفاض تشبع الأكسجين لدى المرأة، مما سمح له باتخاذ المزيد من الخطوات للحفاظ على المستويات حتى هبوط الطائرة بسلام.

هناك العديد من الحالات التي توضح كيف أنقذت Apple Watch حياة الناس، ولكن تم سحب جهاز مراقبة الأكسجين في الدم من الموديلات الجديدة وسط دعوى قضائية لانتهاك براءات الاختراع.


واضطرت شركة آبل إلى إسقاط الميزة أو منعها من بيع الساعات الذكية الأسبوع الماضي، حيث رفضت محكمة اتحادية استئناف شركة آبل لمواصلة الإيقاف المؤقت.

تعد هذه الخطوة جزءًا من دعوى قضائية جارية مع شركة Masimo الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية والتي اتهمت عملاق التكنولوجيا بالدخول في مناقشات معها من أجل شراكة محتملة فقط لسرقة فكرة الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية وصيد بعض مهندسيها لتنفيذها.

على الرغم من تعطيل ميزة الأكسجين في الدم في وضعي Apple Watch Series 9 وUltra الجديدين، إلا أنها لا تزال تعمل في الوحدات التي تم شراؤها مسبقًا.

وكانت رحلة يناير متجهة إلى فيرونا بإيطاليا من برمنغهام بالمملكة المتحدة عندما بدأت المرأة تعاني من مشاكل صحية أثناء سفرها مع زوجها، وتدخل رياض على الفور للمساعدة بعد أن قيل له أن هناك حاجة إلى طبيب وعلم أن ساعة Apple Watch المزودة بمستشعر الأكسجين في الدم هي أفضل أداة على متن الطائرة.

وقال رياض لبي بي سي: "لقد ساعدتني ساعة أبل في معرفة أن المريض يعاني من انخفاض تشبع الأكسجين"، وأضاف: "لقد استخدمت الكثير من ما تعلمته خلال هذه الرحلة حول كيفية استخدام الأداة".

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واستخدم رياض، وهو أخصائي الطب الباطني في مستشفى مقاطعة هيرفورد في المملكة المتحدة، التطبيق لمساعدته على استقرار مستويات الأكسجين لديها حتى هبوط الطائرة في إيطاليا.

كما تلقت المرأة على الفور مساعدة طبية ومن المتوقع أن تتعافى تمامًا، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

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