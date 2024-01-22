احتفال بالهند يتحول لـ كارثة.. مصرع رئيس شركة بسبب «الشو» |تفاصيل

أراد رئيس شركة أن يكون حضوره لافتًا خلال الحفل الذي أقامه لـ شركته والعاملين بها، وأن يكون دخوله لإلقاء كلمته جاذبًا وخاطفًا، فاختار أن ينزل من الأعلى داخل قفص، ولكن الموت هو من اختطفه.

كان سانجاي شاه، الرئيس التنفيذي لشركة Vistex ومقرها الولايات المتحدة، يقدم عرضًا رائعًا في قفص حديدي قبل أن ينكسر جزء من السلسلة التي تدعم الهيكل ويسقط به.

ووقع الحادث الغريب في مدينة راموجي السينمائية في حيدر أباد بالهند، خلال اليوبيل الفضي للشركة، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

دخل سانجاي، برفقة زميله راجو داتلا، إلى قفص حديدي على خشبة المسرح كان من المقرر إنزاله من مكان مرتفع حتى يهبط إلى المسرح، لكن أحد جوانب السلسلة الحديدية التي تدعم القفص انكسر، مما أدى إلى سقوط الرجلين على ارتفاع 15 قدمًا على الأرض الخرسانية.

وكان القفص المنهار، الذي يتم سحبه بواسطة آلة لف، يحتوي على أسلاك وشبكات حديدية، وقال رجال الشرطة: "فجأة، انقطع أحد السلكين المتصلين بالقفص. وسقط كلاهما أكثر من 15 قدمًا وسقطا على المنصة الخرسانية. وقد تسبب هذا في إصابات متعددة".

تم نقل سانجاي وراجو إلى المستشفى، لكن الرئيس التنفيذي توفي متأثرا بجراحه أثناء خضوعه للعلاج، ولا يزال زميله في حالة خطيرة.

وقال مسؤول في الشركة:" إن إنزال شاه وراجو من القفص إلى المنصة كان حدثًا مخططًا لبدء الاحتفالات"، وأضافت الشرطة أنه تم تسجيل قضية ضد سلطات إدارة الفعاليات في Film City بناءً على شكوى مقدمة من مسؤول آخر في الشركة.

قامت شركة Vistex، وهي شركة مقرها إلينوي، بترتيب أماكن إقامة لموظفيها في مدينة راموجي السينمائية وخططت لاحتفال يستمر يومين بمناسبة يوبيلها الفضي.

وتتخصص الشركة في حلول وخدمات إدارة الإيرادات، ولديها 20 مكتبًا عالميًا وأكثر من 2000 موظف، وتخدم Vistex العلامات التجارية الرائدة مثل GM وBarilla وBayer.

كان سانجاي شاه، في الأصل من مومباي، رجل أعمال في مجال التكنولوجيا ولعب دورًا محوريًا في قيادة Vistex لتصبح لاعبًا بارزًا في الصناعة.

كان شاه أيضًا نشطًا في العمل الخيري من خلال إنشاء مؤسسة فيستكس التي تقدم المنح للمنظمات غير الربحية التي تركز على الصحة والتعليم والاحتياجات الأساسية.

يعمل راجوا مع Vistex منذ عام 2000، وقد لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل وتوسيع قدرات تقديم الحلول للشركة، حسبما يقرأ موقع الشركة على الانترنت.