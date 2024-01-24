اكتشاف 85 كوكبا جديدا صالحة للسكن.. ما القصة؟

كشف العلماء عن تطور واعد في البحث عن حياة خارج الكرة الأرضية، فمن خلال دراسة بيانات الأقمار الصناعية لوكالة “ناسا”؛ اكتشف الخبراء من جامعة "وارويك"، 85 كوكبًا خارجيًا آخر، خارج نظامنا الشمسي.

يتراوح حجم تلك الكواكب من حوالي 11.000 ميل إلى 350.000 ميل في القطر، لذا فهي أكبر من الأرض (أقل بقليل من 8000 ميل)، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولكن مثل الأرض، من المحتمل أن تكون على مسافة مناسبة من نجومها المضيئة للحصول على درجة حرارة يمكن أن تدعم الحياة، والمعروفة باسم المنطقة الصالحة للسكن، وتم اكتشاف أكثر من 5000 كوكب خارجي حتى الآن، ولكن لا يزال من غير المؤكد أن أي منها يؤوي أشكال حياة غريبة.

وكشفت عن الدراسة الجديدة، طالبة الدكتوراه فيث هوثورن في قسم علم الفلك والفيزياء الفلكية بجامعة "وارويك"، قائلة: توجد جميع الكواكب الخارجية في 85 نظامًا فريدًا، كوكب واحد لكل نجم.

بعضها يمكن أن يكون صخريا، وبعضها يمكن أن يكون غازيا، ومن النادر جدًا اكتشاف كواكب صالحة للسكن، فأنت بحاجة إلى مجموعة محددة جدًا من الشروط أهمها “قابلية السكن”، وستحتاج إلى عمل مستقبلي لتأكيد ذلك.

استخدمت “هوثورن” وزملائها، القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا، والذي تم إطلاقه في عام 2018 لمراقبة السماء بحثًا عن التغيرات في سطوع النجوم الأقرب.

يبحث العديد من علماء الفلك في بيانات TESS عن العبور، الانخفاضات الدورية في ضوء النجوم التي تشير إلى عبور الكوكب وحجب ضوء نجمه لفترة وجيزة.

وباستخدام طريقة العبور، لا يستطيع الخبراء العثور على الكواكب فحسب، بل يمكنهم استنتاج تفاصيل معينة عنها، مثل حجمها والمدة التي تستغرقها للدوران حول نجمها.

يمكن أن تكشف المدة التي يستغرقها مدار الكوكب الخارجي عن مسافة الكوكب من نجمه، لأنه كلما استغرق المدار وقتًا أطول، زادت المسافة التي يتعين عليه اجتيازها.

بشكل عام، إذا كان الكوكب على مسافة مماثلة من نجمه مثل مسافة الأرض من الشمس 93 مليون ميل، فيمكن للعلماء أن يقترحوا بشكل معقول أنه ليس حارًا جدًا وليس باردًا جدًا - وبالتالي يمكن أن يكون صالحًا للسكن.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما لا تعرفها “هوثورن” وزملائها عن الكواكب الخارجية الجديدة، بما في ذلك المسافات الدقيقة من النجوم، وقالت: "هناك مجال كبير لمواصلة البحث في هذه الكواكب الخارجية، لمعرفة المزيد عن فتراتها المدارية الدقيقة، وما إذا كان لديها أقمار أم لا، ومما تتكون بالضبط".

وبالمقارنة مع معظم الكواكب الخارجية التي اكتشفها مشروع TESS حتى الآن، فإن هذه الكواكب الخارجية الـ 85 لها فترات مدارية أطول وبالتالي فهي أكثر برودة بكثير.

يعرف العلماء ذلك لأن الكواكب دارت حول نجمها مرتين فقط خلال فترة دراسة معينة، بدلاً من ثلاث مرات مثل الكواكب الخارجية التي اكتشفها TESS سابقًا.

يكشف تقدير أولي أن الكواكب الخارجية الـ 85 تستغرق ما بين 20 إلى 700 يوم للدوران حول نجومها المضيفة، في حين أن معظم الكواكب الخارجية التي رصدتها TESS لها فترات مدارية تتراوح من 3 إلى 10 أيام فقط.

وقالت “هوثورن” لـ"ديلي ميل": "نحن نعرف الوقت الأكثر احتمالاً للمدار ولكن لم يتم تأكيده - وهذا يوضح المسافة من النجم".

ويعترف الفريق أنه من بين إجمالي 85 كوكبًا خارجيًا، هناك 60 كوكبًا عبارة عن اكتشافات جديدة تمامًا، بينما تم اكتشاف 25 كوكبًا أيضًا في بيانات TESS بواسطة فرق بحث أخرى باستخدام تقنيات بحث مختلفة.

وفي هذه المرحلة، لا تزال هناك حاجة إلى تأكيد نهائي من قبل ناسا على أنها كواكب خارجية، لكن الباحثين يأملون في تحقيق ذلك من خلال الملاحظات المستقبلية.

تُعرّف وكالة ناسا الكواكب الخارجية المؤكدة بأنها 'كواكب تم التحقق من صحتها من خلال طريقتين أو أكثر من طرق الاكتشاف'.

وقال الدكتور هوثورن لـ ديلي ميل:"ربما يؤكد العمل المستقبلي الذي تقوم به مجموعات بحثية أخرى وجود الكواكب، حيث يعتبر الكوكب 'مؤكدًا' عندما يكون له كتلة (لدينا فقط حجمه، وليس كتلته)".

اعتبارًا من يناير 2024، تم اكتشاف وتأكيد أكثر من 5500 كوكب خارجي منذ أول مرة في عام 1992.