عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف 85 كوكبا جديدا صالحة للسكن.. ما القصة؟

صدى البلد

كشف العلماء عن تطور واعد في البحث عن حياة خارج الكرة الأرضية، فمن خلال دراسة بيانات الأقمار الصناعية لوكالة “ناسا”؛ اكتشف الخبراء من جامعة "وارويك"، 85 كوكبًا خارجيًا آخر، خارج نظامنا الشمسي.

يتراوح حجم  تلك الكواكب من حوالي 11.000 ميل إلى 350.000 ميل في القطر، لذا فهي أكبر من الأرض (أقل بقليل من 8000 ميل)، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولكن مثل الأرض، من المحتمل أن تكون على مسافة مناسبة من نجومها المضيئة للحصول على درجة حرارة يمكن أن تدعم الحياة، والمعروفة باسم المنطقة الصالحة للسكن، وتم اكتشاف أكثر من 5000 كوكب خارجي حتى الآن، ولكن لا يزال من غير المؤكد أن أي منها يؤوي أشكال حياة غريبة.

txt

الإنجليزية ليست بينها.. أفضل 10 لغات في إفريقيا

txt

حزمة كويكبات تتجه للاصطدام بالأرض.. تفاصيل

وكشفت عن الدراسة الجديدة، طالبة الدكتوراه فيث هوثورن في قسم علم الفلك والفيزياء الفلكية بجامعة "وارويك"، قائلة: توجد جميع الكواكب الخارجية في 85 نظامًا فريدًا، كوكب واحد لكل نجم.

بعضها يمكن أن يكون صخريا، وبعضها يمكن أن يكون غازيا، ومن النادر جدًا اكتشاف كواكب صالحة للسكن، فأنت بحاجة إلى مجموعة محددة جدًا من الشروط أهمها “قابلية السكن”، وستحتاج إلى عمل مستقبلي لتأكيد ذلك.

استخدمت “هوثورن” وزملائها، القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا، والذي تم إطلاقه في عام 2018 لمراقبة السماء بحثًا عن التغيرات في سطوع النجوم الأقرب.

يبحث العديد من علماء الفلك في بيانات TESS عن العبور، الانخفاضات الدورية في ضوء النجوم التي تشير إلى عبور الكوكب وحجب ضوء نجمه لفترة وجيزة.

وباستخدام طريقة العبور، لا يستطيع الخبراء العثور على الكواكب فحسب، بل يمكنهم استنتاج تفاصيل معينة عنها، مثل حجمها والمدة التي تستغرقها للدوران حول نجمها.

يمكن أن تكشف المدة التي يستغرقها مدار الكوكب الخارجي عن مسافة الكوكب من نجمه، لأنه كلما استغرق المدار وقتًا أطول، زادت المسافة التي يتعين عليه اجتيازها.

بشكل عام، إذا كان الكوكب على مسافة مماثلة من نجمه مثل مسافة الأرض من الشمس 93 مليون ميل، فيمكن للعلماء أن يقترحوا بشكل معقول أنه ليس حارًا جدًا وليس باردًا جدًا - وبالتالي يمكن أن يكون صالحًا للسكن.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما لا تعرفها “هوثورن” وزملائها عن الكواكب الخارجية الجديدة، بما في ذلك المسافات الدقيقة من النجوم، وقالت: "هناك مجال كبير لمواصلة البحث في هذه الكواكب الخارجية، لمعرفة المزيد عن فتراتها المدارية الدقيقة، وما إذا كان لديها أقمار أم لا، ومما تتكون بالضبط".

وبالمقارنة مع معظم الكواكب الخارجية التي اكتشفها مشروع TESS حتى الآن، فإن هذه الكواكب الخارجية الـ 85 لها فترات مدارية أطول وبالتالي فهي أكثر برودة بكثير.

يعرف العلماء ذلك لأن الكواكب دارت حول نجمها مرتين فقط خلال فترة دراسة معينة، بدلاً من ثلاث مرات مثل الكواكب الخارجية التي اكتشفها TESS سابقًا.

txt

بمميزات لا تصدق.. شركة تصمم يختا من الذهب للآثرياء فقط

txt

ساعة آبل تنقذ حياة سيدة على متن طائرة.. ما القصة؟

يكشف تقدير أولي أن الكواكب الخارجية الـ 85 تستغرق ما بين 20 إلى 700 يوم للدوران حول نجومها المضيفة، في حين أن معظم الكواكب الخارجية التي رصدتها TESS لها فترات مدارية تتراوح من 3 إلى 10 أيام فقط.

وقالت “هوثورن” لـ"ديلي ميل": "نحن نعرف الوقت الأكثر احتمالاً للمدار ولكن لم يتم تأكيده - وهذا يوضح المسافة من النجم".

ويعترف الفريق أنه من بين إجمالي 85 كوكبًا خارجيًا، هناك 60 كوكبًا عبارة عن اكتشافات جديدة تمامًا، بينما تم اكتشاف 25 كوكبًا أيضًا في بيانات TESS بواسطة فرق بحث أخرى باستخدام تقنيات بحث مختلفة.

وفي هذه المرحلة، لا تزال هناك حاجة إلى تأكيد نهائي من قبل ناسا على أنها كواكب خارجية، لكن الباحثين يأملون في تحقيق ذلك من خلال الملاحظات المستقبلية.

تُعرّف وكالة ناسا الكواكب الخارجية المؤكدة بأنها 'كواكب تم التحقق من صحتها من خلال طريقتين أو أكثر من طرق الاكتشاف'.

وقال الدكتور هوثورن لـ ديلي ميل:"ربما يؤكد العمل المستقبلي الذي تقوم به مجموعات بحثية أخرى وجود الكواكب، حيث يعتبر الكوكب 'مؤكدًا' عندما يكون له كتلة (لدينا فقط حجمه، وليس كتلته)".

اعتبارًا من يناير 2024، تم اكتشاف وتأكيد أكثر من 5500 كوكب خارجي منذ أول مرة في عام 1992.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

مرض X.. بيان عاجل لـ السعودية بشأن تحذير الصحة العالمية من الوباء المجهول

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

موضوعات متعلقة

الإنجليزية ليست بينها.. أفضل 10 لغات في إفريقيا

حزمة كويكبات تتجه للاصطدام بالأرض.. تفاصيل

كيف تحافظ على طعامك من الفساد لأطول فترة؟.. خبيرة تغذية تجيب

بمميزات لا تصدق.. شركة تصمم يختا من الذهب للآثرياء فقط

ساعة آبل تنقذ حياة سيدة على متن طائرة.. ما القصة؟

تحذير مروع .. الفيروسات السيبيرية الزومبي قد تعود للحياة وتهدد العالم

احتفال بالهند يتحول لـ كارثة.. مصرع رئيس شركة بسبب «الشو» |تفاصيل

مخابئ وحصون.. أثرياء العالم والأمريكان يستعدون لـ يوم القيامة

ترشيحاتنا

عبر سفيرة واشنطن.. رسالة عاجلة من الحكومة الأمريكية إلى رئيس وزراء العراق

هل التقى لافروف بترامب خلال زيارته إلى أمريكا؟.. وزير الخارجية الروسي يوضح

انقطاع الاتصالات والراديو بأستراليا والسبب عواصف شمسية قوية .. تفاصيل

أول تعليق من أمريكا بعد تحطم طائرة عسكرية روسية تقل أسرى حرب

مقتل عدد كبير.. كتائب القسام تفجر منزلا بداخله قوة إسرائيلية وتشتبك مع أخرى

انتهاك صارخ لقواعد الحرب|مفوض الأونروا يعلق على قصف مركز الإيواء بخان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

بمليون ونصف .. ياسمين صبري ترتدي ساعة بسعر خرافي تشعل السوشيال ميديا

ريهام سعيد تنشر صورا مخيفة لعملية التجميل بوجهها

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ