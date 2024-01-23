بمميزات لا تصدق.. شركة تصمم يختا من الذهب للآثرياء فقط

يسافر المليارديرات مثل جيف بيزوس ورومان أبراموفيتش بالفعل حول مياه العالم في سفن ترفيهية عائمة ضخمة تُعرف باسم اليخوت الفاخرة، ولكن ماذا لو أرادوا أخذ سفينتهم الفاخرة تحت السطح للاستمتاع بأعماق المحيط؟

لدى شركة تصميم نمساوية الإجابة، فهي تصمم أول غواصة عملاقة في العالم، توصف بأنها "مستقبل اليخوت"، حيب يبلغ طول اليخت 543 قدمًا، ويمكنها استيعاب 20 راكبًا و40 من أفراد الطاقم أثناء غمرها تحت الماء بشكل مستمر لمدة أربعة أسابيع.

يأتي اليخت والذي تمت تسميته "Migaloo M5" مجهزًا بحوض سباحة وقبو نبيذ وسينما، لتبلغ تكلفة اليخت 2 مليار دولار لبنائه، فهو مخصص تمامًا لنخبة العالم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يمكن لـ Migaloo M5 الغوص على عمق 820 قدمًا (250 مترًا)، أي ما يزيد قليلاً عن نصف عمق تيتانيك، وتم تصميم السفينة الطموحة من قبل شركة التصميم Migaloo، ومقرها في غراتس، النمسا، والتي سميت على اسم الحوت الأحدب الأبيض بالكامل.

وقال الرئيس التنفيذي كريستيان جامبولد لصحيفة التايمز: "إن مجموعتنا المستهدفة هي المليارديرات أصحاب الرؤى الذين لديهم أو لا يتمتعون بخبرة حالية في مجال اليخوت الفاخرة، والذين لديهم متطلبات غير عادية للحصرية أو السلامة أو المغامرة أو التجارب".

وأضاف:"نظرًا لأنه تطور جديد تمامًا، فإن مثل هذا المشروع سيتطلب موارد مالية مقابلة، ويستغرق الكثير من الوقت للتصميم والبناء والبناء ويتطلب العديد من القرارات".

ووفقًا لجامبولد، تجري الشركة حاليًا مفاوضات مع الأطراف المهتمة لبناء الغواصة، على الرغم من أنه رفض ذكر أسمائهم.

تكشف الصور الترويجية للشكل الذي ستبدو عليه الغواصة بمجرد بنائها عن غواصة بيضاء نحيلة تتعارض تمامًا مع غواصات فئة فانجارد التابعة للبحرية الملكية.

ولكن مثل الغواصات الأخرى، يمكنها العمل على السطح قبل القيام بالغوص تحت الماء، وتمتد حمامات السباحة الموجودة على جانبي السفينة فوق الماء بينما لا تزال الغواصة على السطح.

ولكن تعود حمامات السباحة إلى جسم السفينة قبل الهبوط، ويوجد أيضًا مهبط لطائرات الهليكوبتر لاستقبال الضيوف بطائرة هليكوبتر قبل هبوط السفينة.

يتم تشغيل الهبوط عندما تمتلئ صهاريج التخزين الضخمة الموجودة على متن السفينة بالمياه لتقليل الطفو، وفي الوقت نفسه، فإن التصميم الداخلي الفاخر مكسو إلى حد كبير بالجلد الذهبي والأبيض ويأتي مكتملًا بأرائك مريحة وكراسي للاستلقاء وإضاءة مزاجية.

هذا الحرم الداخلي هو في الهواء الطلق، حتى يتم إغلاقه وضغطه قبل نزول الغواصة أيضًا، كما يوجد درج يأخذ الركاب بالأسفل إلى هيكل الضغط، حيث يمكنهم الاستمتاع بأعماق المحيط من خلال نافذة المشاهدة.

منذ ما يقرب من عقد من الزمن، كشفت شركة ميجالو النقاب عن مفهوم الجزر الخاصة العائمة التي يمكن نقلها إلى أي مكان في العالم - ولكن لم يتم تحقيق ذلك بعد.

ستحتوي الجزر على أجنحة بنتهاوس، وحمامات سباحة، وشلالات، ومهابط طائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى حدائق عمودية تشمل أشجار النخيل.

تنشر شركات أخرى بشكل روتيني صورًا جديدة لأحدث اليخوت الفاخرة، وكلها بأسعار باهظة، وقد شملت هذه اليخوت الفاخرة غير المرئية المصنوعة من الزجاج واليخت الضخم على شكل بجعة مع رأس قابل للفصل.