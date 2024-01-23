الإنجليزية ليست بينها.. أفضل 10 لغات في إفريقيا

اللغة الإنجليزية هي واحدة من أكثر اللغات انتشارًا في العالم وقد اعتمدتها العديد من الدول باعتبارها اللغة الرسمية لها، ففي جميع أنحاء القارة الإفريقية، هناك 27 دولة من أصل 54 دولة تتحدث الإنجليزية كلغة رسمية أو لغة ثانية.

وعلى الرغم من ذلك، فمن بين 1.2 مليار شخص يعيشون في إفريقيا، يتحدث حوالي 6.5 مليون شخص فقط اللغة الإنجليزية كلغتهم الأم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن مئات الملايين من الأشخاص في القارة يعرفون اللغة أو يتحدثونها إلى حد ما، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انتشارها على نطاق واسع في الحكومة والتعليم.

تعد إفريقيا موطناً لما يقدر بنحو 2000 لغة - أو حتى 3000 لغة وفقاً للتقديرات، وفي حين يتم اعتماد بعضها على نطاق واسع من قبل الملايين في جميع أنحاء القارة ويعرفها عدد أكبر من الناس حول العالم، فإن اللغات الأخرى مرتبطة بالقرى والمجتمعات ومن المتوقع أن تنقرض قريبًا، حيث لا يعرفها الآن سوى عدد قليل من كبار السن.

وفقا لشركة فلونتو لتعليم اللغات، هذه هي أفضل 10 لغات في إفريقيا.

1. العربية

الملايين من الناس في إفريقيا يكبرون وهم يتحدثون اللغة العربية كلغتهم الأم، فهي اللغة الرسمية في مصر والجزائر والمغرب وموريتانيا من بين بلدان أخرى، ولكنها تستخدم أيضًا على نطاق واسع في دول أخرى، في حين أن الملايين من الناس في إفريقيا يتحدثون اللغة العربية، فإن العديد منهم قد اعتمدوا لهجات محلية فريدة من نوعها في المناطق التي ينتمون إليها.

2. الفرنسية

نظرًا لتاريخ فرنسا الاستعماري، تظل اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية في العديد من البلدان الإفريقية، ولا يزال يتم التحدث بها على نطاق واسع في شمال وغرب ووسط إفريقيا.

وكما هو الحال مع اللغة العربية، اعتمدت كل منطقة إفريقية لهجتها الفرنسية الخاصة.

3. السواحلية

تُعرف اللغة السواحيلية باسم السواحيلية، وهي اللغة الأصلية الأكثر أهمية والأكثر دراسة على نطاق واسع في إفريقيا . وقد اعتمدتها كينيا وتنزانيا كلغة رسمية، ولكن يمكن العثور على المتحدثين باللغة السواحيلية في عدة أجزاء أخرى من إفريقيا .

السواحلية هي جزء من عائلة لغات البانتو الكبيرة، المستمدة من لغة البانتو البدائية التي نشأت منذ أكثر من 2500 عام.

4. الهوسا

على الرغم من أنه يتم التحدث بهذه اللغة في المقام الأول في نيجيريا والنيجر؛ إلا أنها بمثابة لغة مشتركة بين العديد من السكان المسلمين في غرب أفريقيا، يمكن كتابة لغة الهوسا باستخدام الحروف الأبجدية العربية واللاتينية.

5. الإيغبو

الإيغبو هي لغة نغمية، مثل الهوسا، مما يعني أن الكلمات يمكن أن تختلف في النغمات بالإضافة إلى الحروف الساكنة والمتحركة، كانت اللغة، التي تحتوي على ستة نغمات، تُكتب في شكل إيديوجرامات، لكنها اعتمدت الآن النص اللاتيني مع بعض مجموعات الأحرف الإضافية للتعبير عن أصواتها.

6. اليوروبا

يتم التحدث بلغة اليوروبا في المقام الأول في غرب إفريقيا، وخاصة وسط وجنوب غرب نيجيريا، ومن قبل أشخاص من عرق اليوروبا، يبلغ عدد الناطقين بلغة اليوروبا ما يقرب من 44 مليونًا، مع ما لا يقل عن مليوني شخص آخرين يعتبرون متحدثين كلغة ثانية.

7. البربر

يتم التحدث بها بشكل رئيسي في المغرب والجزائر وليبيا وتونس ومالي وموريتانيا وبوركينو فاسو وواحة سيوة في مصر، وتشمل اللغة البربرية مجموعة من اللغات وثيقة الصلة التي تتحدث بها المجتمعات البربرية الأصلية في شمال إفريقيا.

وعلى الرغم من الوجود الكبير للمتحدثين بالفرنسية والعربية في المنطقة، فإن البربرية هي اللغة الأم للملايين خاصة في المغرب، الذي يعتبرها إحدى لغاته الرئيسية.

8. الأورومو

يعتقد أن هناك حوالي 35 مليون شخص يتحدثون بلغة الأورومو، وقد تم التحدث باللغة تقليديًا من قبل المجموعات العرقية التي تعيش في القرن الإفريقي.

9. البرتغالية

وكما هو الحال مع اللغة الفرنسية، فإن الوجود الكبير للمتحدثين بالبرتغالية في إفريقيا؛ هو من بقايا الاستعمار، فهي اللغة الرسمية في عدد من الدول، بما في ذلك أنجولا وموزمبيق، وهي أيضًا إحدى اللغات الرسمية للاتحاد الإفريقي، وهي مجموعة تعمل على تعزيز وحدة وتضامن الدول ال‘فريقية وسيادتها وتعاونها.

10. الأمهرية

الأمهرية هي اللغة الرسمية لإثيوبيا منذ القرن الثاني عشر على الأقل، تُكتب من اليسار إلى اليمين، وهي ثاني أكثر اللغات السامية انتشارًا بعد اللغة العربية.