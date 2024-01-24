انقطاع الاتصالات والراديو بأستراليا والسبب عواصف شمسية قوية .. تفاصيل

أطلقت الشمس تيارين قويين من الجسيمات النشطة خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى تيارات أخرى ستنطلق تجاه الأرض خلال ساعات، والتي لديها فرصة بنسبة 75% للتسبب في انقطاع الراديو عند اصطدامها بالأرض.

وقال عالم فيزياء لموقع "ديلي ميل" إن العواصف الشمسية متوقعة يومي الثلاثاء والأربعاء، مع الشعور ببعض التأثيرات يوم الخميس، لكن العاصفة تأتي بعد عاصفة يوم الاثنين أدت إلى انقطاع الاتصالات فوق المحيط الهادئ.

وقالت الدكتورة تاميثا سكوف إن الشعلة التي أطلقت يوم الأحد كانت "الأكبر التي شهدناها منذ أسابيع" وتسببت بالفعل في انقطاع التيار الإذاعي قصير الأمد فوق أستراليا ومنطقة المحيط الهادئ الآسيوية.

قال «سكوف»: "تمنحنا الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) فرصة بنسبة 75% لحدوث مشاعل من الفئة M (حجب الراديو مما يسبب مشاعل) خلال الأيام الثلاثة المقبلة بينما لا تزال بقعتين شمسيتين في عرض الأرض".

وأضاف: "إلى جانب التحذيرات الخاصة بالراديو HF عالي التردد، يُنصح مستخدمو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالبقاء يقظين، خاصة في الساعات القريبة من الفجر والغسق لأن استقبال إشارات GPS/GNSS [الأنظمة العالمية الأخرى للملاحة عبر الأقمار الصناعية يمكن أن يتدهور بسهولة في تلك الأوقات عندما مشاعل نشطة".

أطلقت البقعتان الشمسيتان النشطتان، 3559 و3561، قذفات جماعية إكليلية (CMEs) بفارق يوم واحد فقط، وكان الأول يوم الأحد الماضي، يمكن للانبعاث الإكليلي أن يقذف مليارات الأطنان من مادة الإكليل من سطح الشمس. تتكون المادة من البلازما والمجالات المغناطيسية.

تستخدم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) نظامًا من خمسة مستويات يسمى مقياس S، للإشارة إلى شدة عاصفة الإشعاع الشمسي، وتظهر الوكالة احتمالا بنسبة 15 بالمئة لحدوث مثل هذه العواصف اعتبارا من اليوم وحتى الخميس.

وأظهرت البيانات أن التوهج من 3559 قد عطل بالفعل الاتصالات اللاسلكية فوق جنوب المحيط الهادئ وفيجي والساحل الشمالي الشرقي لأستراليا.