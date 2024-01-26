9 أمور غريبة قد تفعلها وأنت نائم.. ماهي؟

لا تقتصر السلوكيات الغريبة التي نقوم بها عن طريق الخطأ أثناء النوم على المشي والتحدث فقط، ففي الواقع جمعت دراسة جديدة 9 أنواع مختلفة من "اضطرابات النوم"اضطرابات النوم المختلفة التي تتكون من تصرفات غير مرغوب فيها.

وتشمل الاضطرابات التحدث بجمل كاملة، والثرثرة بكلام غير مفهوم، والمشي، وتحريك اليدين، والضحك أو البكاء، والحركات العدوانية مثل الضرب والركل، والقيادة، وتناول الطعام، استخدام الأدوات الحادة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن الباحثين يقولون إن الأنشطة الأكثر غرابة أثناء النوم تشمل تناول الطعام، والتعامل مع الأشياء الحادة، وحتى القيادة، وقاد الدراسة الجديدة باحثون في جامعة سيملفيس في بودابست، المجر، ونشرت في مجلة علم الأعصاب السريري.

وقالت المؤلفة الأولى فيفيان كوريا: "إن الجلوس والنهوض من السرير والتجول هي أمور نموذجية فيما يسمى باضطرابات النوم التي تحدث في حركة العين غير السريعة (NREM)، والتي تحدث في الغالب في مرحلة النوم العميق من دورة النوم".

وفي هذه الحالة يكون الإنسان في حالة تأرجح بين النوم واليقظة، وقد يرتبط ذلك في بعض الأحيان بالتعامل مع الأشياء الحادة أو مغادرة المنزل أو القيادة، وقد يأكل الشخص نصف النائم.

وفي الوقت نفسه، تختلف القيادة التي تعاني من الباراسومنيا عن ركوب الأشخاص السيارة أثناء الاستيقاظ والنوم أثناء القيادة، وبدلاً من ذلك، ينهض المصابون من السرير، ويخرجون إلى السيارة ويشغلون المحرك، كل ذلك بينما لا يزالون نائمين.

تم وصف أعمال العنف وحتى القتل أثناء النوم سابقًا في الأدبيات الأكاديمية، وعلى الرغم من أنها نادرة نسبيًا، إلا أنها أيضًا تتعلق بالمساءلة.