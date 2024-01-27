النوم الكثير يؤدي إلى السكر والسمنة.. تفاصيل

الكثير من النوم هو في الواقع أمر سيء، فقد حذرت خبيرة النوم ريبيكا سوين من أن النوم الزائد يمكن أن يؤدي إلى القلق والسمنة والسكري ويجعلك أكثر تعبا.

وحذرت من أن الحصول على 14 ساعة، وهو المبلغ الذي قالت الممثلة داكوتا جونسون مؤخرا إنها ترغب في الحصول عليه، هو فكرة سيئة وسبع ساعات أفضل بكثير، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

النوم لمدة 7 ساعات

وقال سوين: “على الرغم من أن الأمر قد يبدو جذابًا لبعض الناس، إلا أنه لا يُنصح بالنوم لمدة 14 ساعة، يجب أن يهدف البالغون إلى النوم لمدة 7 ساعات على الأقل في الليلة من أجل إعادة النشاط والتحسن، مزاجهم والحفاظ على نظام مناعة صحي”.

وأضافت: "النوم كثيرًا أو قليلًا جدًا على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالقلق والسمنة والسكري. ويمكن أن يكون له أيضًا تأثير عكسي ويجعلك تشعر بالتعب أكثر".

للحصول على أقصى استفادة من نومك، التزم بالمدة الزمنية الموصى بها وهي حوالي سبع إلى ثماني ساعات، إذا كنت تعاني من هذا القدر من النوم، فقد يكون الوقت قد حان لطلب المشورة من أحد المتخصصين.

ويحذر الخبراء من أن النوم الزائد يمكن أن يسبب أيضًا زيادة في التعب وآلام الظهر وانخفاض الحالة المزاجية والصداع وضباب الدماغ وزيادة الوزن وتصلب العضلات.

كما أن التسكع في السرير ليس جيدًا بالنسبة لك أيضًا، يعتقد أحد المتخصصين في الغفوة أن استخدام سريرك لأي شيء آخر غير النوم أو الحصول على الراحة يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس ويفسد ساعة جسمك البيولوجية.

وقال الدكتور تشستر وو، المتخصص في مشاكل النوم: “أحاول ألا أبقى في السرير لأنني أشعر بالتأكيد أن ذلك يجعلني أشعر بمزيد من الكسل أو الإرهاق”، وتابع موضحًا أن ما تفعله في الصباح يمكن أن يمنح ساعة جسمك البيولوجية بداية جيدة، مما يساعدك على إبقائك مستيقظًا أثناء النهار ومستعدًا للنوم ليلاً.

يتفق الكثير من أطباء النوم الآخرين على أنه من الأفضل النهوض من السرير عند الاستيقاظ. وقالت تشيلسي رورششيب، خبيرة الدماغ والنوم: “لا أبقى في السرير أبدًا وأقوم بأنشطة لا علاقة لها بالنوم والعلاقة الحميمة. وهذا يعني أنه عندما أستيقظ، أخرج من السرير على الفور وأذهب إلى مكان آخر في غرفتي منزل”.