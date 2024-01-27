للتخلص من الدهون الموضعية.. اخصائية تغذية تنصح باستخدام هذه الكبسولات |تفاصيل

أكدت الدكتورة هبة حسام اخصائية التغذية العلاجية، أن مقاطعة السكريات مرة واحدة في الطعام يشكل خطرا كبيرا على أي شخص، موضحة أنه يمكن منع السكر المعلب والسكر الموجود بالمواد الحافظة، مع الاعتماد على التزود بالسكر من الفاكهة، بحيث يتم تقليل السكر تدريجيا لأن مقاطعة السكر مرة واحدة يصيب الفرد بالصداع والاكتئاب الكبير.

ونصحت حسام من خلال برنامج مطبخ البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الشيف سارة سمير، بتقليل كمية السكريات، مضيفة ان هناك مساعدات تعمل على التحكم والسيطرة على الشهية وتزيد من معدل الحرق وهو كورس الكبسولات، حيث يتم تناول كبسولة واحدة يوميا قبل الفطار.

لو وزنك فوق ال 100 كيلو هتخسي مع ال 3 كبسولات

ما هو كورس ال 3 كبسولات لفقدان الوزن؟

وأوضحت ان أول كبسولة في كورس الكبسولات هي قشور السيليوم ويتم تناولها مع ٢ كوب من الماء، والكبسولة الثانية هي كبسولة الجراسينيا وهي الحل الوحيد للدهون الموضعية فهذه الكبسولة تعمل على تفتيت الدهون المعقدة وتحولها الى دهون بسيطة، وتذيب مناطق السمنة الموضعية في البطن والأرداف واللغد والظهر فالجراسينيا تحولها لدهون بسيطة وتساعد على نحت شكل الجسم، ويساعد هذا الكورس على فقدان الوزن حتى لو الوزن كسر ال 100 كيلو.

وأكدت هبة حسام، أن كورس حبوب التخسيس يساعد على فقدان الدهون والوزن وهو ما يساعد على الإنجاب لأن فقدان الدهون يسهم في سهولة الحمل.

وأضافت أن الكبسولة الثالثة هى كبسولة القهوة الخضراء والمسئولة عن ثبات الوزن فهي تمنع سقوط الشعر، وتمنع شحوب البشرة، وتساعد على نضارة الوجه، وتزيد من النشاط والتركيز والإدراك الذي يحتاجه الإنسان مع النظام الغذائي، كما ان القهوة الخضراء مليئة بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة المفاصل.