من عمر 9 شهور.. فوائد خارقة لتناول الزبيب للأطفال

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الزبيب للأطفال، بالإضافة إلى فوائد الزبيب العديدة، فإن فوائده التي تخص الأطفال بالتحديد هي:

يعالج الزبيب الإمساك عند الأطفال، عن طريق نقع الزبيب ليلة كاملة ثم شرب الطفل لماء الزبيب المنقوع، فيحسن هذا المشروب حركة الأمعاء.

تعديل مستويات الحموضة في أجسام الأطفال، ولأن الزبيب غني بالبوتاسيوم والمغنسيوم، فإن هذين العنصرين مسؤولين عن تعديل مستويات الحموضة في الجسم، ولأن زيادة الحموضة في الجسم قد تؤدي إلى حدوث الأورام، وأمراض القلب، وفقدان الشعر، وخلل في الأعضاء الداخلية.

يمكن بدء تقديم الزبيب للطفل في عمر 8-9 أشهر.