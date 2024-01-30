أشبه بالعدوى.. آلزهايمر ينتقل بين البشر| تفاصيل

كشفت دراسة حديثة أن مرض الزهايمر يمكن أن ينتشر بين البشر، فقد وجد الخبراء أدلة على إصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص باضطراب الذاكرة من خلال العلاجات الهرمونية المحظورة الآن.

وكان المرضى من بين 1848 شخصًا تم حقنهم بهرمونات النمو المليئة ببذور بروتين أميلويد بيتا السامة، أو البريونات، عندما كانوا أطفالًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد أصيب الخمسة جميعهم بنفس الشكل النادر المبكر لحالة الخرف المدمرة، أما الآخرون الذين تلقوا نفس العلاج فيعتبرون الآن معرضين للخطر، فبين عامي 1958 و1985، تم إعطاء الأطفال قصار القامة بشكل غير طبيعي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة هرمونات مأخوذة من الجثث للمساعدة في تحفيز نموهم.

تم بعد ذلك حظر هذه التقنية واستخدم الأطباء بدلاً من ذلك الهرمونات الاصطناعية بعد أن تبين أن بعض الدفعات كانت ملوثة بالبريونات التي أدت إلى اضطراب دماغي مميت وغير قابل للشفاء يسمى مرض كروتزفيلد جاكوب (CJD).

ويرتبط مرض كروتزفيلد جاكوب نفسه ارتباطًا وثيقًا بمرض جنون البقر، ويعتقد الأكاديميون الآن أن الإجراءات الطبية والجراحية الأخرى قد تحمل خطر انتشار مرض الزهايمر، حيث يمكن للبريونات، التي تتراكم في الدماغ وتقتل الخلايا العصبية، أن تنجو من طرق التعقيم في المستشفى.

ومع تراكم البريونات في الدماغ، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن رواسب اللويحات قد تظهر في الدماغ. يُعتقد أن التراكم غير الطبيعي للبروتينات داخل الخلايا العصبية وحولها هو ما يسبب مرض الزهايمر.

وقال البروفيسور جون كولينج، من جامعة كوليدج لندن، إنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع انتقال العدوى عن طريق الخطأ في المستقبل، وقال: "تم إعطاء هؤلاء المرضى علاجًا طبيًا محددًا ومتوقفًا منذ فترة طويلة، والذي تضمن حقنهم بمادة يُعرف الآن أنها ملوثة بالبروتينات المرتبطة بالمرض".

وأضاف:"نحن نخطط الآن للنظر في طرق تدمير البريونات من المعدات الجراحية، لأنها يمكن أن تقاوم طرق إزالة التلوث العادية"، فقد كان يُعتقد سابقًا أن مرض الزهايمر يأتي في شكلين نوع "متفرق" يعاني منه الآلاف من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وهو الأكثر شيوعًا إلى حد بعيد، ونوع وراثي مبكر البداية ينتشر في العائلات.

يقول علماء جامعة كاليفورنيا إنهم حددوا الآن متغيرًا ثالثًا، يختلف قليلاً عن الآخرين ونادر جدًا، والذي يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر.