نفايات بشرية على سطح المريخ.. كيف ذلك؟

على الرغم من عدم وضع الإنسان قدمه على هذا الكوكب مطلقًا، إلا أن النفايات الفضائية التي صنعها الإنسان تتراكم بالفعل على سطح المريخ.

تكشف خريطة جديدة عن مواقع حطام المركبات الفضائية التي هبطت على كوكب المريخ خلال الـ 53 عامًا الماضية، بما في ذلك طائرة الهليكوبتر Ingenuity التي انتهت صلاحيتها الآن.

تتضمن هذه النفايات قطعًا من معدات الهبوط المعدنية، والدروع الحرارية، والمظلات المستعملة، وشفرات الدوار المقطوعة، ولقم الثقب، وحتى شبكات القماش، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يقدر "كاغري كيليتش"، أستاذ هندسة الطيران في جامعة وست فرجينيا، أن هناك بالفعل 15694 رطلاً من النفايات البشرية على المريخ، ولوضع ذلك في الاعتبار، فهو بنفس وزن الفيل الأفريقي كامل النمو!.

ومن الأمثلة على ذلك مركبة الهبوط الروسية Mars 2، التي أصبحت أول جسم من صنع الإنسان يلامس سطح المريخ عندما تحطمت في مايو 1971.

وهناك أيضًا المركبة الفضائية البريطانية Beagle 2 التي هبطت على الكوكب الأحمر في ديسمبر 2003 لكنها فُقدت بعد ذلك، والآن انضمت إليهم مروحية Ingenuity التابعة لناسا، والتي لم تعد قادرة على الطيران بعد تحطيم إحدى شفراتها الدوارة في 18 يناير.

بالطبع، أظهرت كل هذه المركبات الفضائية الإنجاز الرائع المتمثل في الوصول إلى كوكب يبعد 140 مليون ميل، وأجرى العديد منها تجارب علمية جديرة بالاهتمام بمجرد هبوطها.

ولكن بمجرد أن تتوقف الآلات عن العمل على المريخ، فإنها ستبقى هناك، مما يحول المريخ إلى مكان للنفايات، وقال الدكتور جيمس بليك، الباحث في الحطام الفضائي في جامعة وارويك:" إن المهمات المستقبلية إلى المريخ يجب أن تكون 'مصممة مع أخذ الاستدامة في الاعتبار".

من المحتمل أن يكون هذا عبارة عن تصميمات لمركبات فضائية لا تتخلص من مكوناتها عند هبوطها على المريخ، أو يمكن أن تعود إلى الأرض عندما تنتهي مهمتها.

وأضافت:"من الشائع بالنسبة للمهمات الفضائية التخلص من الحطام، وأحيانًا تصادف المركبات الفضائية أو المروحيات حقول الحطام أثناء الاستكشاف".

ومع التكنولوجيا الحالية، لا يزال هناك توازن مؤسف يجب تحقيقه بين الاكتشاف العلمي وتأثير البعثات على البيئة الطبيعية لهذه العوالم النائية، ومن الممكن أن تهبط البعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ على الكوكب وربما تجمع النفايات الفضائية، لكن هذا قد لا يحدث قبل عدة عقود.

وأضاف الدكتور بليك: "إذا هاجر البشر إلى المريخ، فسيتم دفن الحطام في الغبار"، ومن المحتمل أن تبحث المستعمرات المستقبلية عن هذه الآثار باعتبارها قطعًا أثرية تاريخية، بنفس الطريقة التي يحفر بها علماء الآثار هنا على الأرض.

أسقطت شركة Perseverance جميع أنواع الحطام والحطام حول فوهة Jezero على المريخ، بما في ذلك غلافها الخلفي المخروطي الشكل والبطانية الحرارية وحتى الشباك القماشية.