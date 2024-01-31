تناول هذا القدر من القهوة يبعدك عن أمراض خطيرة.. تفاصيل

يبدو أن القهوة دواء غير معلوم بالنسبة لنا، فهي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 20 بالمائة، وخطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 30 بالمائة، وخطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 30 بالمائة.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة Circulation أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20 بالمائة.

الدراسة التي أجريت على أكثر من 260 ألف شخص من قبل المعاهد الوطنية للصحة، وجدت أيضا أن الأشخاص الذين شربوا 4 فناجين أو أكثر من القهوة يوميًا، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 10 بالمائة تقريبًا من أولئك الذين لم يشربوا شيئًا.

وأوضحت الدراسة أن القهوة يمكن أن تجعلك أكثر ذكاءً، في حين أن الأبحاث وجدت تأثيرًا ضئيلًا أو معدومًا لتناول الكافيين قبل تكوين ذكريات جديدة، فقد حددت إحدى الدراسات أن تناول الكافيين بعد مهمة تعليمية؛ أدى إلى تحسين استرجاع الذاكرة لمدة تصل إلى 24 ساعة.

ونوهت الدراسة بأن هناك مشكلة، تتمثل في أن الكافيين منع الأدينوزين، وهو النيوكليوسيد الذي ينظم العمليات الفسيولوجية من الارتباط بالمستقبلات في دماغك، فعندما لا يتمكن الأدينوزين من الارتباط؛ تشعر أو تستمر في الشعور باليقظة، وهذا أحد الأسباب التي تجعل شرب الكثير من القهوة يجعلك تشعر باليقظة.

وعندما يدرك جسمك أن الأدينوزين غير مرتبط بالدماغ، يستجيب جسمك عن طريق إنشاء المزيد من المستقبلات.

ووجدت دراسة، أجريت عام 2012، أنه في غضون 3 أيام من تناول الكافيين المستمر؛ يزداد عدد مستقبلات الأدينوزين والنيكوتين والمسكارين، وهي مادة كيميائية تعدل استثارة الخلايا العصبية بشكل ملحوظ، ونظرا لهذا السبب، تحتاج إلى كوب إضافي من القهوة لبدء يومك، وأيضا تحتاج إلى كوبين بعد الغداء، حتى يبني جسمك قدرته على التحمل، ويتضاءل التأثير.