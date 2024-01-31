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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كويكب خطير يقترب من الأرض.. هل سيصطدم بنا؟

صدى البلد

قالت وكالة ناسا إن كويكبًا يحتمل أن يكون خطيرًا بحجم ملعب كرة قدم يتجه نحو الأرض، ويبلغ قطر الصخرة الفضائية، التي تسمى 2008 OS7، حوالي 890 قدمًا، وهي أصغر قليلاً من استاد ويمبلي الشهير، الذي يمتد لمسافة 1033 قدمًا.

وسوف يمر بكوكب الأرض على مسافة 1770000 ميل في الساعة 14:41 بتوقيت جرينتش بعد ظهر يوم الجمعة القادمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ولكن قبل أن تشعر بالذعر، تؤكد وكالة ناسا أنه لا يوجد خطر الاصطدام، وقال الدكتور "مينجاي كيم"، زميل الأبحاث في قسم الفيزياء بجامعة وارويك: "لا داعي للقلق بشأن ذلك كثيرًا لأن هذا الكويكب لن يدخل الغلاف الجوي للأرض، بينما سيظل يقترب من الأرض".

وتصف وكالة ناسا الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة بأنها تلك التي يزيد حجمها عن حوالي 460 قدمًا (140 مترًا) ولها مدارات تجعلها قريبة من مدار الأرض حول الشمس إلى مسافة 4.6 مليون ميل (7.5 مليون كيلومتر).

وقال الدكتور كيم: "2008 OS7، وهو كويكب صغير جدًا يتقاطع مداره مع مدار الأرض، تم تصنيفه على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا (PHA)، وهناك ملايين الكويكبات في نظامنا الشمسي، منها ما يقرب من 2350 كويكب تم تصنيفها على أنها PHAs".

وأضاف:"الاقتراب المهم التالي للأرض من قبل PHA سيكون 99942 أبوفيس في 14 أبريل 2029، ويكمل الكويكب 2008 OS7 مداره حول الشمس كل 962 يومًا 2.63 سنة أرضية".

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وتابع الدكتور كيم: "لسوء الحظ، تكون الكويكبات عمومًا خافتة جدًا بحيث لا يمكن اكتشافها من خلال التقنيات والمسوحات الحالية، لذلك من الصعب جدًا رؤيتها بالعين المجردة، الكويكبات الوحيدة المرئية بالعين المجردة حتى الآن هي بالاس وفيستا، ويبلغ قطرهما حوالي 500 كيلومتر".

ومن المقرر أن تمر أربعة كويكبات أخرى بالقرب من الأرض من الآن وحتى يوم الجمعة، ويتراوح حجمها من حجم الطائرة إلى حجم المنزل.

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