ناسا تخسر 108 ملايين دولار بعد فشل مركبة في الهبوط على القمر

كشف خبراء أن مركبة الهبوط Peregrine One المدعومة من وكالة ناسا، فشلت في تحقيق هدفها بسبب تسرب الوقود الدافع وهي الآن تتجه نحو الأرض.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، من المتوقع أن يحترق Peregrine One في الغلاف الجوي للأرض يوم الخميس، ولكن كما هو الحال مع أي جسم فضائي، هناك فرصة لسقوط الحطام المتبقي على الأرض مرة أخرى.

كان من المفترض أن يكون Peregrine One بمثابة مستكشف لرواد فضاء Artemis التابعين لناسا قبل هبوطهم على القمر في عام 2026.

ولو وصل إلى سطح القمر، لكان قد نشر أجهزة علمية للمساعدة في الإجابة عن أسئلة حول تكوين سطح القمر والإشعاع القمري.

ونشرت الشركة الخاصة التي طورت الآلة، Astrobotic، على موقع X: "يظهر تقييمنا الأخير الآن أن المركبة الفضائية في طريقها نحو الأرض، حيث من المحتمل أن تحترق في الغلاف الجوي للأرض.