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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة القصير يتفقد الشوارع لمتابعة أعمال التطوير والرصف

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، بجولة تفقدية في إطار متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين شملت عددًا من الشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة. 

جاءت هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالمتابعة المستمرة لتحسين البنية التحتية وتطوير الطرق.

تضمنت الجولة متابعة تطوير وتمهيد ورصف عدد من الشوارع، منها مدخل المدينة الغربي، وشارع العاشر من رمضان أمام مكتب التموين، وشارع طه حسين في منطقة الأمل، وشارع عبد الغفار وبورسعيد. وكان رئيس المدينة مرفوقًا بمدير الإدارة الهندسية وممثلين عن جهات المرافق.

وأكد اللواء إيهاب رشاد على أهمية توسيع الطرق وإزالة العوائق، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة المواصفات الفنية والهندسية. كما وجه بضرورة الانتهاء من وصلات الصرف الصحي للمنازل، بهدف تحسين المظهر الحضري لتلك المناطق وتوفير بيئة حضرية أكثر تطورًا.

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