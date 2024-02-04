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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

5 فوائد مهمة لتناول الطماطم يوميًا.. تعرف عليها

الطماطم
الطماطم

قال الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول الطماطم يحفز المعدة على إنتاج البكتريا النافعة وتقليل البكتريا الضارة، متابعًا أن الطماطم تحتوي على مواد مضادة للأكسدة والسرطانات.

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فوائد الطماطم

وأضاف “ساري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن الطماطم تعد مفيدة جدا للرجال حيث تعمل على تقليل فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 30%.
 

وتابع الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية العلاجية أن الطماطم أيضًا تحتوي على مواد مضادة للعجز والشيخوخة، كما تحتوي على فيتامين “أ” المفيد لصحة العين والبشرة، ولفت إلى أن تناول حبة طماطم واحدة في اليوم كفيلة لإعطاء الجسم ثلث احتياجه من فيتامين “سي”.

الطماطم فوائد الطماطم سرطان البروستاتا التغذية العلاجية توك شو صدى البلد

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