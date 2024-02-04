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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أسباب انتشار جلطات القلب المفاجئة بين الشباب

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور شادي منسي، استشاري أمراض القلب والقسطرة، إن هناك أسبابا عديدة وراء انتشار مشاكل القلب والشرايين، لافتًا إلى أن مشاكل القلب هي السبب الأول في الوفيات على مستوى العالم وأصبحت خطورتها تهدد الشباب أيضًا.

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التدخين والكوليسترول

وأضاف “منسي” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن انتشار مشاكل القلب بين السن الصغير بسبب التدخين في وقت مبكر وارتفاع الكوليسترول بشكل عال، والذي يؤدي إلى تكون ترسبات في الشرايين، موضحًا أن هذه هي أسباب حدوث الجلطات في سن صغير وقد تؤدي لوفاة مفاجئة.
 

وأشار الدكتور شادي منسي، استشاري أمراض القلب والقسطرة إلى أنه يجب عمل فحص مبكر إذا كان لدى شخص تاريخ وراثي في مشاكل الشرايين، مضيفًا أن الأعراض تكون عبارة عن آلام في منتصف الصدر وبصورة متكررة، ويظهر مع المجهود يجب الذهاب فورًا لعمل رسم قلب والذهاب لطبيب القلب لوقف حدوث مضاعفات.

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