محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان “صلاح مش موافق.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر”.



وأجاب أحمد جلال الناقد الرياضي على سؤال طرحه الإعلامي عمرو أديب حول الحديث عن تولي حسام حسن منصب مدرب منتخب مصر وكانت الإجابة مفاجئة، قائلًا: “ لا نقاش بالمرة على الكابتن حسام مع قيمته الكبيرة.. وللمرة المليون بقولها هناك بعض التحفظات من بعض نجوم المنتخب حول طرح اسم حسام حسن وأولهم محمد صلاح”.

علي ماهر الأقرب

وأضاف الناقد الرياضي: "هناك بعض من نجوم المنتخب يروون أن الكابتن حسام حسن له طريقة في التدريب لا تروق لهم"، متابعًا: “الكابتن حسام حسن اسمه غير مطروح والاسم الذي يبرز من مصر لتدريب المنتخب هو الكابتن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري”.



وخرج منتخب مصر مبكرًا من أمم إفريقيا وسط مطالبات بإقالة المدرب روي فيتوريا.