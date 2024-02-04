بمميزات كبيرة.. خطوات استخراج فيزا ميزة للمعاشات

يعتبر استخراج فيزا ميزة للمعاشات، بديلا للبطاقة الزرقاء التي كانت تستخدم من قبل لأصحاب المعاشات، بهدف تسهيل على المستفيدين العديد من الخدمات المالية، منها: دفع فواتير الماء أو الكهرباء أو الشراء الإلكتروني، إلى جانب عدد من المميزات الأخرى.

كيفية استخراج فيزا ميزة للمعاشات

يستعرض صدى البلد، كيفية استخراج فيزا ميزة للمعاشات، وفق المعلن من هيئة التأمينات الاجتماعية:

- حتى تتمكن من التغيير لفيزا ميزة، يجب التوجه إلى مكتب البريد أو البنك الذي يحصل من المستفيد على المعاش.

- تقديم طلب تغيير بطاقة المعاش لميزة.

- يحصل المستفيد خلال أيام على كارت ميزة مجانًا.

الأوراق المطلوبة لتغيير فيزا المعاشات

لتغيير بطاقة المعاش الزرقاء إلى كارت ميزة، يجب تقديم بعض المستندات، كالآتي:

- استمارة فتح الحساب، ويتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، ويجب أن تكون سارية.

- صورة من بطاقة الزرقاء الخاصة بصاحب المعاش.

ويتاح للمستفيدين إمكانية استخراج كارت ميزة إلكترونيا للمعاشات بكل سهولة، من خلال عدة بنوك، عن طريق الدخول إلى موقع البنك الذي ينتمي إليه، وطلب إصدار كارت ميزة، واتباع التعليمات وملء البيانات الخاصة.

مميزات كارت ميزة للمعاشات

هناك عدة مميزات لكارت ميزة للمعاشات، منها أنها بطاقة لا تلامسية، وتمكن المستفيد من صرف جزء من قيمة المعاش قبل حلول موعد الصرف، كما يمكن شراء المنتجات باستخدام الكارت، وليس نقدًا، كما يمكن الشراء بكارت ميزة والدفع بالبطاقة من ماكينات الدفع الإلكترونية.

ويمكن لحاملي بطاقة ميزة للمعاشات، دفع الفواتير الخاصة به، وجميع المستحقات الحكومية من ماكينات نقاط البيع، كما يمكن سحب المعاش الخاص به من ماكينات الصراف الآلي.

وتتيح بطاقة ميزة مسبقة الدفع نفس الخدمات المقدمة من بطاقات فيزا وماستر كارد ولكن ميزة تستخدم محليًا فقط داخل مصر.

خطوات إصدار واستخدام وشحن بطاقة المدفوعة مقدما في البنوك:

– يتوجه أي مواطن لأي فرع من فروع البنوك المعتمد من الجهة التي يعمل بها بصرف الراتب أو المعاش لتقديم طلب لإصدار ميزة المدفوعة مقدمًا مجانا دون رسوم.

- يحصل العميل على بطاقة ميزة بصورة الرقم القومي الخاصة به ثم يحصل عليها مباشرة.

- لا يشترط البنك على المواطن فتح حساب بنكي للحصول على ميزة المدفوعة مقدما معاشات أو مرتبات.

- يحصل العميل على كارت واحد.

-تصدر البطاقة دون طباعة اسم العميل عليها ولكن في حال رغبة العميل طباعة اسمه على البطاقة يتم تقديم طلب للبنك ويتم إصدار بطاقة باسمه.

ثانيا-حدود الاستخدام:

-الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي: 20 ألف جنيه.

-الحد الأقصى للإيداع: 20 ألف جنيه يوميا.

-حدود سداد المشتريات إلكترونيا: مفتوحة ولا يوجد قيود.

-سداد مشتريات خارج مصر: غير مسموح باستخدامها خارجيا وتقتصر فقط على المعاملات المحلية.

- تتيح البطاقة للعميل تسديد مشترياته أو فواتيره إلكترونيًا من خلال ماكينات POSنقاط البيع لدى التجار، كما تمكن العميل من استخدامها على الإنترنت للشراء.

- اعتمدت بعض البنوك طبقا للحكومة تفعيل خدمة الراتب المقدم عن طريق بطاقات المرتبات الحكومية "ميزة" للشراء أو سداد المدفوعات إلكترونيا.

المميزات الخاصة ببرامج تحويل المرتبات العائدة على الجهة والعاملين بها:

-الدفع الفوري للمرتبات لجميع العاملين إلكترونيا

-الحد من التزاحم داخل الشركة/ الجهة أثناء فترات صرف المرتبات

-الحد من جميع المخاطر المتعلقة بمداولة كميات كبيرة من النقود

-خدمة الرسائل النصية لمعاملات بطاقة المرتبات

-مركز خدمة للعملاء 24 ساعة طوال أيام الاسبوع

-شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

-كما يتيح كل بنك باقة متكاملة من المنتجات التي تغطي كافة الاحتياجات المالية للشركة والعاملين بها.